İzmir Ticaret Borsası Dünya Gıda Günü'nü kutladı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Işınsu Kestelli, mesajında, bu yılki sloganı "Su hayattır, su besindir. Kimseyi geride bırakmayın" olan Dünya Gıda Günü ile sürdürülebilir tarım ve gıda üretiminin önemine vurgu yapıldığını hatırlattı.

Hızlı nüfus artışı, kentleşme, ekonomik büyüme ve iklim değişikliğinin, gezegenin su kaynaklarını baskı altına soktuğunu aktaran Kestelli, "Su azaldıkça gıda üretimi azalıyor, gıda üretimi azaldıkça da yaşam zorlaşıyor. Bu nedenle su ve gıda birbiriyle bağlantılı iki kavram. Birinin olmaması diğerini de olumsuz etkiliyor. Su, insanların refahı, enerji ve gıda üretimi, sağlıklı ekosistemler ve daha fazlası için hayati önem taşıyor. Bu nedenle hem daha çok gıda üretmek hem de su kaynaklarımızı etkin kullanmak için çareler aramak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın en önemli tarım ve gıda üreticisi ülkelerinden birisi olduğuna işaret eden Kestelli, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Son yıllarda biz de özellikle küresel iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklığın etkisini yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bu nedenle bir taraftan tarım ve gıda üretim sistemlerimizi sürdürülebilir hale getirmeliyiz, diğer taraftan da özellikle gıda ve su tüketiminde israfı önlemeliyiz. Tarımda teknoloji kullanımı bu anlamda büyük önem taşıyor. İzmir Ticaret Borsası olarak biz de bu alanda önemli çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda faaliyete geçireceğimiz İzmir Tarım Teknoloji Merkezinde su başta olmak üzere doğal kaynaklarımızın korunması, gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması amacına yönelik önemli tarımsal teknolojilerin geliştirilmesine imkan sağlamayı amaçlıyoruz."