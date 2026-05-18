İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli'den 19 Mayıs mesajı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kestelli, 19 Mayıs 1919'un yalnızca kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda umudun, üretmenin ve geleceğe inanmanın sembolü olduğunu belirtti.

Kurtuluş mücadelesi ruhunun bugün de gençlerin enerjisinde, üreticinin emeğinde ve ülkenin kalkınma hedeflerinde yaşamaya devam ettiğini ifade eden Kestelli, dünya ekonomisinin dijitalleşme, teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde büyük bir dönüşümden geçtiğini, dönüşümün merkezinde gençlerin yer aldığını kaydetti.

Kestelli şöyle devam etti:

"Tarım sektörünün gençler için yeniden cazip hale gelmesi, yalnızca kırsal kalkınma açısından değil, ülkemizin ekonomik geleceği açısından da stratejik önem taşıyor. Toprağı teknolojiyle buluşturan, üretimi bilgiyle destekleyen, sürdürülebilirliği merkeze alan genç nesiller, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek. Üreten, geliştiren, araştıran ve dünyayla rekabet eden bir Türkiye hedefinin yolu, gençlerimize fırsat sunmaktan, eğitime ve üretime yatırım yapmaktan geçiyor."