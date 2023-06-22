İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi

TOBB yönetim kurulu üyeliğine seçilen İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Bu yeni görevde ekonomik istikrarımızın geliştirilmesine ilişkin önerilerimizi TOBB nezdinde de dile getiriyor ve sorunların çözümüne katkı vermek için çalışıyor olacağım." ifadelerini kullandı.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, haziran ayı olağan meclis toplantısı Gastronomi / Alaçatı Deneyim Noktası'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Kestelli, seçimden sonra oluşan yeni dönemden iyi tasarlanmış bir tarımsal üretim ve ticaret programı, daha ileri teknolojili ürün ve hizmetlere geçmek, daha etkin ve kurumsal sosyal yardım sistemi, iyileştirilmiş bir finansmana erişim iklimi ve iyi yönetilen bir yeşil dönüşüm beklediklerini belirtti.

Sürdürülebilir tarım ve hayvancılık ekosistemine çok ihtiyaç olduğunu kaydeden Kestelli, tarımsal dış ticaretteki dengenin sağlanması için tarımda üretimi güçlendirecek, ticarette rekabet üstünlüğü sağlayacak, ihtiyaca göre yeniden planlanmış bir sistemi oturtmak gerektiğini ifade etti.

Kestelli, TOBB'un son genel kurulunda yönetim kuruluna seçildiğine değinerek, "Bu yeni görevde ekonomik istikrarımızın geliştirilmesine ilişkin önerilerimizi TOBB nezdinde de dile getiriyor ve sorunların çözümüne katkı vermek için çalışıyor olacağım." diye konuştu.

Tarihi borsa sarayının röleve ve restitüsyon onayından sonra, restorasyon onayını da aldıklarını aktaran Kestelli, inşaatla ilgili birçok izin ve ruhsat sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kestelli tarım ürünlerinin değerini artırmak için gastronomiyi bir kaldıraç olarak kurguladıklarını dile getirerek, bu yolculukta Gastronomi / Alaçatı Deneyim Noktasının kente ve bölgeye değer katacağını sözlerine ekledi.