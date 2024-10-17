İzmir Temiz Enerji Zirvesi'nde Geleceğin Enerji Vizyonu Paylaşıldı

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Türkiye'de gelecek 11 yılda devreye alınması planlanan enerji santrallerinin dörtte üçünün rüzgar ve güneş kaynaklı olduğunu belirterek, gençleri, temiz enerjiyle daha yakından ilgilenmeye davet etti.

ENSİA ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliğinde AB desteğiyle yürütülen BEST For Energy Projesi kapsamında 2. Temiz Enerji Zirvesi düzenlendi.

İzmir İktisat Kongre Binası'ndaki zirveye, yenilenebilir enerji alanında yurt içi ve yurt dışında proje yürüten kurum ve kümelenme temsilcileri ile bilim ve iş insanları katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, İzmir'in temiz enerji konusunda önemli potansiyelinin bulunduğuna işaret etti.

Şehirler için iklim değişikliği ve temiz enerji yatırımlarının öneminin giderek arttığını vurgulayan Vilcinskas, "Yeşil dönüşüm, akıllı şehir modeli şehirlere ekonomik katkı sağlıyor. İzmir'de de sektörle ilgili önemli bir kümelenme var. Bu mükemmel bir başarı. Sektöre yatırıma devam etmek gerekiyor. AB, finans olarak Türkiye'deki yeşil dönüşümü destekliyor." dedi.

ENSİA Başkanı Alper Kalaycı da İzmir'i "temiz enerjinin başkenti" olarak tanımladıklarını, 2035 yılı için konan hedeflere ulaşılmasında kentte yapılan yatırımların önemli payının olacağını ifade etti.

Kalaycı, şunları kaydetti:

"2035 yılına kadar 11 yıl içerisinde devreye alacağımız tüm enerji santrallerinin yaklaşık yüzde 45'i güneş enerjisi, yüzde 25'i de rüzgar enerjisi santrali olacak. Yani sadece rüzgar ve güneş, önümüzdeki 11 sene boyunca devreye alınacak tüm santrallerin dörtte üçünü oluşturacak. Bu çok güzel oran ve büyük bir rakam. Sektörümüz uzun yıllardır önemli bir aşamaya geldi ama her şey yeni başlıyor. Genç arkadaşları bu sektörde yer almaları için çağırıyorum."

İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz ise gelecek dönemde deniz üstü rüzgar enerji santrallerinin gelişimini önemli gördüklerini dile getirdi.