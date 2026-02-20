Haberler

İzmirli sanayiciler İspanya'da deniz suyu arıtma sistemlerini inceledi

Güncelleme:
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, artan su ihtiyacı ve kuraklık riski nedeniyle deniz suyundan kullanma suyu üretimi için fizibilite çalışmaları kapsamında İspanya'da incelemelerde bulundu. Proje, Türkiye'de deniz suyundan su üreten ilk organize sanayi bölgelerinden biri olmayı hedefliyor.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) yetkilileri, artan su ihtiyacı ve kuraklık riskine karşı deniz suyundan kullanma suyu üretimi amacıyla başlattığı fizibilite çalışmaları kapsamında İspanya'da inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, günlük 10 bin metreküp olan su ihtiyacının 5 bin 500 metreküplük kısmını yapımı süren Arıtılmış Atıksu Geri Kazanım Tesisi'nden karşılamayı planlayan İAOSB, kalan 4 bin 500 metreküplük bölüm için deniz suyunu arıtmayı hedefliyor.

Fizibilite çalışmaları kapsamda İspanya'nın Barselona kentine düzenlenen teknik gezide, sanayiciler, buradaki tesisi incelendi.

İncelemelerde, Barselona'daki tesisin suyun metreküp maliyetinin tüm giderler dahil yaklaşık 0,60 avro olduğu kaydedildi.

Yatırımın hayata geçmesiyle İAOSB'nin, Türkiye'de deniz suyundan kullanma suyu üreten ilk organize sanayi bölgelerinden biri olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
