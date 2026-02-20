İzmirli sanayiciler İspanya'da deniz suyu arıtma sistemlerini inceledi

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) yetkilileri, artan su ihtiyacı ve kuraklık riskine karşı deniz suyundan kullanma suyu üretimi amacıyla başlattığı fizibilite çalışmaları kapsamında İspanya'da inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, günlük 10 bin metreküp olan su ihtiyacının 5 bin 500 metreküplük kısmını yapımı süren Arıtılmış Atıksu Geri Kazanım Tesisi'nden karşılamayı planlayan İAOSB, kalan 4 bin 500 metreküplük bölüm için deniz suyunu arıtmayı hedefliyor.

Fizibilite çalışmaları kapsamda İspanya'nın Barselona kentine düzenlenen teknik gezide, sanayiciler, buradaki tesisi incelendi.

İncelemelerde, Barselona'daki tesisin suyun metreküp maliyetinin tüm giderler dahil yaklaşık 0,60 avro olduğu kaydedildi.

Yatırımın hayata geçmesiyle İAOSB'nin, Türkiye'de deniz suyundan kullanma suyu üreten ilk organize sanayi bölgelerinden biri olması bekleniyor.