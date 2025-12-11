Kışlık sebze üssü İzmir, üretim gücünü yerli çeşitlerle artırdı

Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezlerinden İzmir'de üreticiler, raf ömrü uzun yerli fidelerle verimlerini artırdı.

Yıllık 15 üründe 325 bin ton civarında kışlık sebze üretimi yapılan kent, ülkenin bu alanda ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor.

Brokoli, kereviz, enginar ve ıspanak üretiminde birinci, karnabahar ve pırasada ikinci, kırmızı pancar ve marulda üçüncü sırada yer alan İzmir, bu yönüyle "kışlık sebze üretim üssü" olarak anılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kışlık sebzede üretim üssünde üreticilerin gelirini artırmak ve uzun raf ömrü sayesinde pazarda sorun yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi.

Raf ömrü uzun yerli brokoli, karnabahar ve marul fideleri, ekim sezonunda Torbalı, Ödemiş, Tire, Foça, Bergama, Menemen ve Urla ilçelerindeki 61 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtıldı. Üreticilerin ağustos ayında toprakla buluşturduğu 875 bin 100 fide büyüdü. Hasada başlayan üreticiler yerli çeşitlerin veriminden memnun kaldı.

"Fide ve diğer desteklerimizi vermeye devam edeceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmir'de kışlık sebzenin üretiminin her yıl arttığını söyledi.

Kentin hem kışlık hem yazlık sebzelerin genelinde ciddi bir üretim yaptığını kaydeden Şahin, "Uygulanan projedeki maksadımız mümkün olduğunca yerli ve milli çeşitlerin sahada görünümünü sağlamak. Fidelerle üretim maliyetini düşüren çiftçi kışlık sebze için arazisini de kullanıyor." dedi.

Şahin, yerli kışlık sebze fide ürünlerinin iç ve dış pazarda ciddi alıcıların bulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle üretimde yerli ve milli çeşitleri seçiyoruz. Arkadaşlarımız çeşitleri tespit ederken uzmanlarla görüşerek bölgede hangi çeşitlerimizin daha uygun olacağını tartışıyoruz. Bölgenin iklim şartlarına uyacak çeşitleri belirleyip fideleri dağıttığımızda verimli bir sahne ortaya çıkıyor. Üreticimiz çeşitlerden çok memnun olduğunu, çok kaliteli ürün çıktığını ve teşekkürlerini iletti. Bu bizim için keyif verici. Önümüzdeki süreçte de yine Bakanlığımızın katkılarıyla biz üreticilerimize fide ve diğer desteklerimizi vermeye devam edeceğiz."

Torbalı ilçesindeki üreticilerden Mehmet Kaynak da devlet destekli karnabahar ve brokoli fideleri ektiklerini belirtti. Projeyi beğendiklerini anlatan Kaynak, "Verim yüzde 30-40 artı. Bu şekilde bir destek çiftçi için çok iyi olur. Çeşitleri gelecek yıl da büyük ihtimalle ekeceğim." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Önder Yan da yerli çeşitleri beğendiklerini, verimin yüksek olduğunu söyledi.