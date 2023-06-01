İzmir Kahve Fuarı açılış töreniyle başladı

İzmir'de gerçekleştirilen İzmir Kahve Fuarı, Fuar İzmir'de düzenlenen açılış töreni ile başladı. Fuar, 4 gün sürecek ve ilk iki günü profesyonel ziyaretçilere, son iki günü ise sektör profesyoneli olmayan kahve meraklılarına açık olacak.

İZMİR'de, ilk defa gerçekleştirilen İzmir Kahve Fuarı, Fuar İzmir'de düzenlenen açılış töreni ile başladı. 4 gün sürecek olan fuarın ilk iki günü profesyonel ziyaretçilere, son iki günün de sektör profesyoneli olmayan kahve meraklıları ve tutkunlarına açık olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve bir fuarcılık firması iş birliğiyle İzmir'de ilk defa gerçekleştirilen İzmir Kahve Fuarı - Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı, Fuar İzmir'de düzenlenen açılış töreni ile başladı. Sektörün öncü firmaları, kahve profesyonellerinin kahve endüstrisinde ihtiyaç duyduğu öğütücülerden kavurmaya kadar farklı makineler, malzemeler ve kahve ile ilgili her şeyin yer aldığı fuar 4 gün sürecek. İlk iki gününde profesyonel ziyaretçilere açık olan İzmir Kahve Fuarı, son iki gününde de sektör profesyoneli olmayan kahve meraklıları ve tutkunlarının buluşma noktası olacak. Ziyaretçiler, kahve endüstrisinin en yenilikçi ürünlerini ve kahve dükkanı ekipmanlarını aynı çatı altında keşfedebilip fuar alanında yüz yüze ve kolayca satın alabilecek. Fuarın açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçılar Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Kosta Rika Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, SNS Fuar Kurucu ortağı Saruhan Simsaroğlu ve kahve sektörü temsilcileri katıldı.

'KAHVE SEKTÖRÜ, ÜLKEMİZİN İHRACAT VE İTHALATINDA BÜYÜK BİR YERE SAHİP'

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin ve İzmir'in kahve sektöründen daha fazla pay alması için İzmir Kahve Fuarı önemli bir rol oynayacağını belirtip, "İzmir Kahve Fuarını ev sahipliği yapmamızın çok temel sebebi var. İzmir ekonomisinin büyümesine, ülkemizin refahına katkı vermek ve o refahı adil bir biçimde hakça paylaşma. Bugün Türkiye'nin en büyük meselesi ekonomik kriz. Bugün bu yaraya tuz basmak için bir aradayız. Kahve tarih boyunca dünyanın en önemli ticaret ürünlerinden biri olmuştur. Dünyanın neresine giderseniz gidin kahvehaneler, yeni nesil kahve dükkanları insanlara hizmet veriyor. 70'ten fazla ülkede yetişen kahve insanlığın ortak mirası olmuş durumda. Kahve en çok içilen içeceklerden biri değil aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Kahve sektörü, ülkemizin ihracat ve ithalatında büyük bir yere sahip. Türkiye kahve üreten bir ülke olmasa da özellikle kahve ekipmanları konusunda ihracatçı konumunda. İzmir Kahve Fuarında bu ekonomiyi büyütmek amacıyla buluştuk. Türkiye'nin ve İzmir'in bu devasa sektörden daha fazla pay alması için İzmir Kahve Fuarı önemli bir rol oynayacak" diye konuştu.

ULUSAL VE DÜNYA KAHVE ŞAMPİYONALARINA EV SAHİPLİĞİ HEDEFİ

Türkiye'nin en değerli değirmen ve kavurma makinaları üreticilerinin İzmirli olduğunu dikkat çeken SNS Fuar Kurucu ortağı Saruhan Simsaroğlu, İzmir Kahve Fuarı olarak önce Ulusal Kahve Şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya ardından Dünya Şampiyonlarını ev sahipliği yapmaya talip olduklarını ve bugün bunlar için ilk adımı attıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından İzmir Kahve Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi ve heyet fuar alanını ziyaret etti. Kosta Rika standını ziyaret eden Tunç Soyer'e Kosta Rika Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, hediye takdim etti.(DHA)

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