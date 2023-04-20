İzmir iş dünyasından 23 Nisan mesajı

İzmir'deki iş dünyası temsilcileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, mesajında, 23 Nisan 1920'nin her kesimin meclis çatısı altında temsil edildiği gün olduğunu belirtti.

Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğine işaret eden Kestelli, "Onun ifade ettiği gibi 'Asla şüphe yoktur ki Cumhuriyetin gelecek evlatları bizden daha çok rahata kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır.' Bugün bizlere düşen çocuklarımızın daha bahtiyar olmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmak, onları eğitimle, bilimle, sanatla, sporla yüceltmek ve aydınlık yarınları hep birlikte inşa etmek için daha çok çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

"Çok önemli tarihlerden biri"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de 23 Nisan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 103. yıl dönümünün hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bayramın büyük bir coşkuyla kutlandığını kaydetti.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği 23 Nisan'ın 1920'nin bugünü inşa eden çok önemli tarihlerden biri olduğunun altını çizen Özgener, şöyle devam etti:

"Bugün tarihimizdeki bu güzel günün yıl dönümünü kutlarken, bize kazandırdıklarını daha da derinlemesine anlıyor ve değerini her geçen gün daha iyi kavrıyoruz. Ülkemizin öncü şehirlerinden olan İzmir'imizin bu anlamda üstlendiği misyonu da farkındayız. Çok kıymetli bir kentte yaşıyor, çalışıyor, üretiyoruz. Elbette sorumluluğumuz da büyük. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini, kurduğu cumhuriyeti yaşatmak, geliştirmek ve yeni kuşaklara aktarmak asli görevimiz."

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise 1920'de TBMM ile ekilen tohumların, cumhuriyetle filizlendiğini, asırlık bir çınara dönüştüğünü dile getirdi.

Dünyanın siyasi ve ekonomik yönden belirsizliklere dolu bir dönemden geçtiğini kaydeden Yorgancılar, bu zorlu sürecin aşılmasında gerekli olanın yine 1920'de meclisin açılmasında gösterilen cesaret ruhu ve vizyonu ile çocuklar olacağını vurguladı.