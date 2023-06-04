İzmir İş Dünyası Yeni Kabineyi Değerlendirdi

İzmir iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yaptığı yazılı açıklamada yeni kabinenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, tüm bakanlara görevlerinde başarılar diledi.

Kente katma değer sağlamak için oda ve borsalar olarak geliştirdikleri projelere yeni bakanların da katkılarıyla ivme kazandıracaklarını dile getiren Özgener, seçimin sona ermesiyle tüm odaklarının ekonomi olduğunu ve sahip oldukları potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Özgener, "İş dünyası olarak reel sektörü ve topyekun kalkınmayı desteklemesini umduğumuz yeni dönem ekonomi politikalarının açıklanmasını beklediğimiz bu süreçte, ülkemizin yeni kurulan kabine ile makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefine daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de, iş dünyası olarak daha çok üreten ve istihdam sağlayan, katma değeri yüksek ihracat yapan, güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte ülkemizin kuvvetli ve istikrarlı bir büyümeyi yakalayabilmesi için önerilerimizi iletmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de açıklamasında yeni kabineye başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Liyakata göre dizayn edilmiş, genç ve dinamik bir kabine olması memnuniyet verici. İş dünyası olarak seçim sürecine girdiğimiz ilk andan itibaren iki önemli beklentimizi dile getiriyoruz: Güven ve istikrar. Türkiye ekonomisi bugün yön ve denge arayışında, bunu hepimiz biliyoruz. Yeni hükümetten, piyasalara güven verecek, kırılganlıklarımızı giderecek, üretim kaslarımızı ve rekabet yeteneğimizi güçlendirecek, yatırım ve istihdamı önceleyen, her alanda ileri teknolojiye geçişi destekleyen, ülkeyi bir cazibe merkezi yapacak, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ekonomi modelinin kurgulanması ve uygulanmasını bekliyor ve talep ediyoruz. Ülkemizde hem siyasetin hem iş dünyasının hem de insan kaynağının bunu başarabilecek bilgi birikimi ve yetkinliği var."