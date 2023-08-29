İzmir iş dünyası temsilcilerinden 30 Ağustos mesajı

İzmir iş dünyası temsilcileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mesajında 101 yıl önce, 26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ile yurt topraklarının geri kazanıldığını hatırlattı.

Bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin yollarını aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Özgener, "Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde mücadele eden Türk ordusunun, sayıca daha fazla olan işgalci güçlere karşı eşine rastlanmayacak bir kahramanlık göstererek kazandığı zafer, 101 yıl sonra hala 7'den 70'e bu ülkede üreten, çalışan, emek veren herkese örnek oluyor, ilham veriyor." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, mesajında, 30 Ağustos'un durağanlıktan kurtaran, silkeleyen, harekete geçiren günlerden biri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Atalarımızın verdiği büyük mücadele, gösterdiği azim ve kararlılık bugün tarımdan sanayiye, eğitimden adalete tüm alanlarda hepimiz için ilham kaynağı olmalıdır. Bir asır önceki aynı inanç ve kararlılıkla hak ettiğimiz geleceğe ulaşabiliriz. Bunu yaparken de Atatürk'ün 'siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz' sözünü hiç aklımızdan çıkarmamalıyız."

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise milli mücadele ruhuna ve milli mücadelenin en büyük mirası olan Cumhuriyete karşı sorumluluklarını asla unutmayacaklarını vurgulayarak, bayramı kutladı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de 30 Ağustos'un Türk milletinin istiklal ve istikbalinin başarısı olduğunu belirtti.