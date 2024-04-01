İzmir İş Dünyası, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

İzmir'de iş dünyası temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yerel yönetim seçimlerini büyük bir olgunlukla tamamladığını belirtti.

Türkiye'nin uluslararası kredibilitesini artıracak adımların hızla atılması gerektiğini kaydeden Kestelli, şunları ifade etti:

" Türkiye'yi dayanıklı bir ülke haline getirmek için binalarımızı dönüştürmekten Türk lirasının itibarını artırmaya kadar, koşullar nedeniyle aşınmış bütün uzuvlarımızı tedavi etmenin temel ve tek yolu, iyi tasarlanmış ve kararlılıkla uygulanan reformlardır. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu dünyanın en geçerli pasaportlarından biri haline geldiği gün, ülkece bu seçimi kazanmış sayabiliriz. İzmir, bu değişim ve dönüşüme örnek olabilecek, potansiyeli çok yüksek bir kent. Tarım ve hayvancılık, öncelememiz gereken temel alanların başında gelmektedir."

"En önemli gündem ekonomi olmalı"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de göreve gelen belediye başkanlarını kutladı.

Özgener, İZTO olarak ortak akıl ve sinerji içerisinde İzmir için katma değer yaratacak projeler üretmeyi her zaman çok önemsediklerini ifade ederek, birlikte iş yapma kültürünü sürdürerek, kent için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Seçimsiz geçirilecek uzun bir süreç olduğuna değinen Özgener, bu süreçte en önemli gündemin ekonomi olması gerektiğini kaydetti.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise altyapı yatırımlarının artırılması ve ulaşım ağının geliştirilmesinin hem iş insanlarının hem de İzmir'de yaşayan tüm vatandaşların ortak talebi olduğunu belirtti.

Zorlu, yapısal reformlar için harekete geçilmesi gerektiğini aktararak, "Başta enflasyonla mücadele, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve hukukun üstünlüğü olmak üzere ülke sorunlarına çözüm bulunmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.