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İzmir'in ulaşım ücretlerine indirim

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İzmir'in ulaşım ücretlerine indirim

İzmir'de bu sabah itibariyle toplu ulaşım ücretlerinde indirime gidildi.

İzmir'de bu sabah itibariyle toplu ulaşım ücretlerinde indirime gidildi. Merkez ilçelerdeki otobüs, metro, vapur, tramvay tam biniş ücretleri 7,10 TL'den 6,50 TL'ye indirildi, 2,40 TL olan öğrenci bileti ücretleri ise 2,20 TL oldu.

İzmir'de ulaşım ücretlerine uygulanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) zammı geri çekildi. İlk biniş tam ücreti 6,50 olurken, 120 dakika içinde 1. aktarma 1,20 TL, 2. aktarma 0,90 TL, 3. ve sonraki aktarmaların ise tüm fiyata dahil olduğu belirtildi. 2,40 TL olan öğrenci bileti ücretleri ise 2,20 TL oldu. Karara göre öğretmen ve 60 yaş kart ücretleri de 5 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu (UKOME), İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs (ESHOT) için zam oranlarını ÜFE'ye bağlama kararı alınmıştı. Ulaşım ücretlerine uygulanan ÜFE zammı mahkeme kararı doğrultusunda geri çekilince tarifeler ÜFE kararı öncesi uygulanan ayarlara döndü. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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