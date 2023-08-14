İzmir'in Tire ilçesinde Dereli Barajı'nın inşaatı tamamlanıyor

İzmir'in Tire ilçesinde inşaatında son aşamaya gelinen Dereli Barajı'nın 1420 dekar araziye su vereceği bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada bahar aylarında su tutulmaya başlanan Dereli Barajı'nda inşaat çalışmalarının ağustos ayında tamamlanacağını belirterek barajın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Balta, açıklamasında şunları kaydetti:

"2023 yılı performans hedeflerimiz arasında yer alan Tire Dereli Barajı'nda tüm sıyırma kazılarını, kondüvi, su alma yapıları ve batardo imalatlarını tamamladık. 450 bin metreküplük gövde dolgusunu tamamladık. Çok az bir riprap imalatımız kaldı. Vana odası mekanik montajlarımızı da birkaç hafta içerisinde bitireceğiz. Hedefimiz ağustos ayı sonunda barajdaki tüm imalatlarımızı tamamlamak. Gövdesi kil çekirdekli kum çakıl dolgu olarak projelendirilen Dereli Barajı'nın gövdesinin temelden yüksekliği 45 metre ve 720 bin metreküp su tutulacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce Yenişehir ve Eskioba Barajlarını tamamlayarak Tireli üreticilerin hizmetine sunduklarını belirten Balta, ilçenin 3'üncü barajı olan Dereli Barajı'nın 1420 dekar araziyi daha modern sulama ile tanıştıracağını, bölgedeki sulama maliyetlerinin düşürerek ve ürün çeşitliliğinin artacağını, baraj sayesinde bölge üreticisinin 2023 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama her yıl 7 milyon 700 bin lira ek gelir elde edeceğini kaydetti.