İzmir'in İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu çalışmaları tanıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küresel İklim Topluluğu İzmir'in İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu çalışmalarını yürütmek için kurulduğunu duyurdu. İzmir'in sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemleri, enerji verimliliği ve atık yönetimi konularında çalışmalar yapılacak.

Küresel iklim kriziyle mücadele için İzmir'in İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu çalışmalarını yürütmeyi amaçlayan Küresel İklim Topluluğu İzmir'in tanıtımı yapıldı. Çalışmalar, İZENERJİ A.Ş. bünyesinde sıfır karbon hedefi doğrultusunda yürütülecek.

İklim krizine karşı yerel yönetim vizyonu ve eylem planlarıyla fark yaratan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 377 şehir arasından Avrupa Birliği'nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'na seçilmesinin ardından çalışmalarını hızlandırdı. İzmir'in İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu çalışmalarını yürütmek için kurulan Küresel İklim Topluluğu (KİT) İzmir çalışmalarına başladı. KİT İzmir, İzmir Mimarlık Merkezi'nde kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İZENERJİ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Türkoğlu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İKLİM KRİZİ GELECEĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR

Programda konuşan Mustafa Özuslu, küresel iklim krizi nedeniyle İzmir'de yaşam alanlarının ve geleceğinin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Mevcut anlayışın ve politikaların değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özuslu, "İklim değişikliği, küresel anlamda ciddi bir tehdit oluştururken, şehirlerin bu sorunla baş etme kapasitelerini artırmak ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek büyük önem taşıyor" dedi.

"ŞEHİR YAŞAMINI DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR"

İzmir'in tarih boyunca medeniyetlerin beşiği, sanatın, bilimin ve kültürün geliştiği zengin bir şehir olduğunu anımsatan Mustafa Özuslu, "Bu kadim sorumluluğun bilincinde, geleceğe yönelik sürdürülebilir, yeşil ve yaşanabilir şehir inşa etmek bizim önceliğimiz. Akıllı şehirler anlayışı ile hareket eden KİT İzmir, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle şehir yaşamını daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda akıllı ulaşım sistemleri, enerji verimliliği ve atık yönetimi konularında çalışmalar yaparak İzmir'in sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak" dedi.

"NÜFUSUN YÜZDE 67'Sİ KENT MERKEZİNDE YAŞIYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu da dünya nüfusunun yarısından fazlasının şehirlerde yaşadığına dikkat çekti. Nurlu, "İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. 4 buçuk milyonluk nüfusa sahip. Bu nüfusun yüzde 67'si kent merkezinde yaşıyor. Ülkemizde ulusal ölçekte iklimle ilgili bir yasal düzenleme bulunmamasına rağmen öncü belediye vizyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası düzeyde iklimle ilgili Başkanlar Sözleşmesi'ni imzaladık" dedi.

"GES BULUNAN BİNA SAYIMIZ 16'YA ÇIKACAK"

Belediyeye ait binaların enerjisinin çatı üstü güneş enerjisi santrallerinden (GES) sağlanması için bir dizi çalışma yürüttüklerini ifade eden Şükran Nurlu, "Bu yıl içerisinde üzerinde GES bulunan bina sayımız 16'ya çıkacak. Bu uygulama ile karbon salımının engellenmesinin yanı sıra ekonomik tasarruf da sağlıyoruz. Çünkü İzmir güneşli bir kent. Ayrıca İzmir'de günde 4 bin 500 ton evsel atık oluşuyor. Atıkların hammadde olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla Ödemiş ve Bergama'da kurduğumuz entegre katı atık yönetim tesislerinde atıklar ayrıştırılarak organik gübreye, elektrik enerjisine dönüştürülüyor" diye konuştu.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

İZENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Türkoğlu ise "Her sektörde karbon emisyonunu azaltacak, bizi matematik olarak karbon hesabında artıya geçirecek projeleri hep birlikte üreteceğiz. İzmir'in gönüllü katılımı önemli. Burada yapılacak çalışmalarda pilot şehirler belirlenecek. İzmir sizlerin birikimleri ile her zaman iddialı ve öncü olma gayretinde. Uzmanlarımızın, iklim duyarlı İzmir sevdalılarının düşünceleriyle, birikimleriyle projelere katkı sunmasını istiyoruz. Kapımız herkese açık. Karbon emisyonunu azaltacak projeler yapacağız. Avrupa, bu süreçlerden geçen projelere finansman sağlıyor. Biz de kentimizin, ülkemizin karbondan arındırılması için çalışma yapacağız. Başarıya ulaşacağımıza eminim. Bu işi Avrupa'da en başarılı yapan şehirlerden biri olma iddiamızı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

İZMİR ÖNCÜ OLDU

İZENERJİ A.Ş Avrupa Birliği (AB) Projeler Sorumlusu Berkay Yılmaz da "Avrupa Birliği'nin uzun değerlendirme sürecinin ardından İzmir, Türkiye'den 24, Avrupa'dan 377 şehrin başvuru yaptığı misyonda yer almaya hak kazandı. 112 kentin yer alacağı misyona Türkiye'den İzmir'in yanı sıra İstanbul da seçildi" dedi.

NELER YAPILACAK?

Yürütülecek çalışmalar kapsamında İklim Şehir Sözleşmesi hazırlanacak. Kurumların eylem planları, yatırım çalışmaları belirlenecek. İklim Şehir Sözleşmesi'nin ardından Misyon Etiketi alınacak. Misyon Etiketi'nin alınması İzmir'deki projelere daha fazla finansman sağlayacak. Çalışmalar, İZENERJİ A.Ş. bünyesinde sürdürülecek.