İzmir'in Aliağa İlçesi Endüstri Bölgesi İlan Edildi

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Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'in Aliağa ilçesindeki alan 'İzmir Aliağa Endüstri Bölgesi' olarak ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte alana ilişkin harita ve koordinat bilgileri de paylaşıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki alanın "İzmir Aliağa Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre İzmir'in Aliağa ilçesindeki alan, "İzmir Aliağa Endüstri Bölgesi" ilan edildi.

Kararda, bu alana ilişkin harita ve koordinat bilgilerine de yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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