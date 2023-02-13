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İzmir İktisat Kongresi ertelendi

Ekonomi Haberleri

İzmir İktisat Kongresi ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek İzmir İktisat Kongresi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek İzmir İktisat Kongresi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendi.

İzmir İktisat Kongresi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve asrın felaketi olan iki büyük deprem nedeniyle 17 Şubat-4 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan İzmir İktisat Kongresi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Kongrenin, İzmir İktisat Kongresinin (1. İktisat Kongresi) 100. yılında, "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla 17 Şubat'ta toplanacağı duyurulmuştu.

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Kaynak: AA / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş İzmir Ekonomi Haberler

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