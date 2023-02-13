İzmir İktisat Kongresi ertelendi Ekonomi Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek İzmir İktisat Kongresi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek İzmir İktisat Kongresi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendi. İzmir İktisat Kongresi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve asrın felaketi olan iki büyük deprem nedeniyle 17 Şubat-4 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan İzmir İktisat Kongresi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi. Kongrenin, İzmir İktisat Kongresinin (1. İktisat Kongresi) 100. yılında, "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla 17 Şubat'ta toplanacağı duyurulmuştu. Kaynak: AA / Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş İzmir Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› İzmir İktisat Kongresi ertelendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.