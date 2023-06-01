İzmir'i iki başkan TOBB'da temsil edecek

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yeni yönetim kurulunda İzmir'i temsil edecek. İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise yeni dönemde görev almayacağını açıkladı.

Türk iş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yeni yönetim kurulunda İzmir'i iki başkan temsil edecek.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, bugün tamamlanan 79. Genel Kurul'da TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Geçtiğimiz dönem İzmir'i temsilen TOBB yönetiminde yer alan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, yeni dönemde kendi isteğiyle görev almadı. İzmir, Birlik seçimlerinde aynı zamanda tarihi bir ilke de imza attı. Işınsu Kestelli, 79 yıllık tarihinde TOBB Yönetim Kurulu'na giren ilk kadın temsilci oldu.

"Kendi isteğimle görev almadım"

Seçimlerin ardından TOBB seçimlerini ve yeni dönemi değerlendiren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Dünya ve Türkiye ekonomisinde çok fırtınalı bir dönemde İzmir'i temsilen bulunduğum TOBB'da, iş hayatının güçlü kalması için gereken tüm sorumlulukları almaya gayret ettik. Bu dönem kendi isteğimle görev almadım. Yeni dönemde kentimizi temsilen TOBB Yönetim Kurulu'na giren Sayın Kestelli ve Sayın Yorgancılar'ın da aynı anlayışla İzmir ve Türkiye için elden gelen her şeyi yapacağına inancım tam. Kentimizin TOBB'daki temsilinin artması benim için ayrıca bir gurur vesilesi. Dostlarıma başarılar diliyorum" dedi.

"İzmir'i temsil etme fırsatı bulduğum için çok memnunum"

79 yıllık tarihinde TOBB Yönetim Kurulu'na giren ilk kadın temsilci olan İTB Başkanı Işınsu Kestelli, "Türk iş dünyasının çatı örgütü olan TOBB'da İzmir'i temsil etme fırsatı bulduğum için çok memnunum. Öncelikli gündemim, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın tüm bileşenleriyle stratejik sektör olarak önünün açılmasına gayret etmek olacak. Bu tasarrufu için TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na müteşekkirim. İzmir'de örnek bir dayanışmayla çalıştığımız dostlarım Mahmut Özgener ve Ender Yorgancılar'a da verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum" ifadelerin kullandı.

"İzmir için çalışmaya devam edeceğiz"

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "TOBB, Türk iş dünyası için çok önemli bir kurum. Bir dönem aradan sonra yeniden ve daha güçlü bir temsille çatı kuruluşumuzun yönetiminde yer almak gurur verici. Ülkemizin sanayiden tarıma, ticaretten turizme her alanda dengeli bir büyümeye ve üretim kaslarını güçlendirmeye ihtiyacı var. Bu amaca hizmet için İzmirli tüm STK'larla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Mahmut Başkan'a yaptığı hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz Işınsu Başkan'la birlikte ülkemiz ve İzmir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz. Kentimize ve Türkiye'ye hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - İZMİR