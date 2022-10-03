İzmir haberleri | İzmir Ticaret Odası üyeleri sandık başına gitti

İzmir Ticaret Odası (İZTO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim, oy verme işlemi ile başladı.

Gaziemir Fuar İzmir'de düzenlenen seçimde İZTO üyeleri 4 yıl aranın ardından sandık başına gitti.

Seçimde 80 meslek komitesinde yer alacak 452 komite üyesi ile 186 meclis üyesi belirlenecek.

Oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

Meclis ve meslek komitesi üyelerinin seçiminin ardından 8 Ekim Cumartesi günü yapılacak seçimde ise yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, birlik genel kurul delegeleri ve meclis başkanlık divanı belirlenecek.

-"Heyecan içinde bir yarış"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin çok nezih, demokratik bir ortamda geçtiğini belirtti.

Seçme ve seçilme hakkını kullanan üyelere teşekkür eden Özgener, "Seçilmek kadar seçmek de büyük bir sorumluluk. 17.00'de sandıklar kapanacak ve ondan sonra da inşallah sonuçları hep beraber karşılıyor olacağız. Bir önceki seçime göre daha fazla sayıda tek listenin yarıştığı, ondan dolayı da daha sakin, daha az kalabalığın olduğu bir seçimi görüyoruz ama görüyorum herkes mutlu. Oy atmaya gelenler mutlu. Heyecan içinde bir yarış. Bu da beni çok mutlu etti." diye konuştu.