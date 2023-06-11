Üye Girişi
Haberi Paylaş
İzmir Esnaf Odaları Birliği'nde başkanlığa Yalçın Ata seçildi

İzmir Esnaf Odaları Birliği'nde başkanlığa Yalçın Ata seçildi

Ekonomi Haberleri

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (İESOB) başkanlık görevine Yalçın Ata seçildi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (İESOB) başkanlık görevine Yalçın Ata seçildi.

İzmir'de bir otelde düzenlenen İESOB Olağanüstü Genel Kurulu'nda milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılan eski başkan Zekeriya Mutlu ile İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata'nın hazırladığı listeler yarıştı.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Yalçın Ata, kullanılan oyların 510'unu alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Mutlu ise 463 oy aldı.

Kaynak: AA / Halil Şahin - Ekonomi

Milletvekili İzmir Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title