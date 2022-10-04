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İzmir ekonomi haberleri: İzmir'de üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularındaki yenilikler anlatıldı

Ekonomi Haberleri

İzmir ekonomi haberleri: İzmir'de üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularındaki yenilikler anlatıldı

Edinilen İzmir gelişmesine göre Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) değişikliklerin e-Devlet üzerinden yapılabilmesiyle ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) değişikliklerin e-Devlet üzerinden yapılabilmesiyle ilgili bilgi verdi.

Özen, İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ÇKS'deki bazı aksaklıkların giderilmesi ve bürokrasinin azaltılarak dijitalleşmenin ön plana çıkarılması hedeflenerek yönetmelik değişikliğine gidildiğini hatırlattı.

Yapılan değişiklikle ÇKS kayıt yenileme işleminin e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebildiğini aktaran Mustafa Özen, yeni olmasına rağmen üreticilerin yoğun bir şekilde bu sistemi kullandığını anlattı.

Özen, böyle bir olanağı sağladığı için üreticiler adına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin e-Devlet üzerinden yeni uygulamaya ilgi göstermeleri yapılan işlemin ne kadar doğru olduğunu ortaya koymaktadır. ÇKS müracaatlarında bürokratik işlemlerden dolayı üreticilerimizin de çok büyük bir serzenişleri vardı, bürokratik işlemi aza indirmek, minimize etmek adına. Bu bir seçenektir, üretici ister il ilçe müdürlüklerine gelerek ÇKS müracaatlarını yapabilir isterse e-Devlet üzerinden yapabilir. Yalnız yeni bir sistem olduğu için üreticilerimizin de dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım."

Toplantıda sistemin detaylarıyla ilgili üreticilere bilgi verildi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Ekonomi

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