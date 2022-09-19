İzmir ekonomi haberi... Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi yarın İzmir'de başlıyor

Gelen İzmir haberlerine göre Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi, İzmir'de bulunan Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi, İzmir'de bulunan Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni'nde gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 20-23 Eylül'de yapılacak yarışmalarda yeni teknoloji kurtarma ekipmanları ve teknikleri sergilenerek test edilecek.

Ekiplerin birbirlerini tanımalarına fırsat sağlayan yarışmada, maden arama-kurtarma ekipleri yer altı-üstü, araç kazalarına müdahale ve ilk yardım, takım yetkinlikleri ve kimyasala müdahale (HAZMAT) olmak üzere beş farklı kategoride performans sergileyecek.

Anagold Madencilik, Çayeli Bakır İşletmeleri, Demir Export, ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler, Koza Altın İşletmeleri, Lidya Madencilik, Polyak Eynez, Türkiye Kömür İşletmeleri, TÜMAD, Tüprag Efemçukuru Altın Madeni ve Türkiye Taşkömürü Kurumu şirketlerinin organizasyona yarışmacı olarak katılması planlanıyor.

Ayrıca, Acacia Maden İşletmeleri, Dedeman Madencilik, Dimin Madencilik, Eti Bakır, Eti Krom, Gübretaş Maden Yatırımları, Gümüştaş Madencilik, Limak Çimento ve Öksüt Madencilik yarışmada gözlemci olarak yer alacak.

Etkinlikle, Türkiye madenciliğinde arama ve kurtarma konularında yüksek bilinç oluşturulması ve ekiplerin afetlere müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.