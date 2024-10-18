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İzmir'den Satsuma Mandalinasının İlk İhracatı Gerçekleştirildi

İzmir'den Satsuma Mandalinasının İlk İhracatı Gerçekleştirildi
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde yetiştirilen ünlü satsuma mandalinasının ilk ihracatı düzenlenen törenle başladı. Üreticilere sertifikaların verildiği etkinlikte, mandalina dolu tırlar Avrupa'ya yola çıktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi ve çevresinde yetiştirilen ünlü satsuma mandalinasının ilk ihracatı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Seferihisar ve çevresinde yetiştirilen ünlü satsuma mandalinasının ilk ihracatı, İzmir Valisi Süleyman Elban, Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uçak Kardeşler tarafından organize edilen ihracat, Balkanlar ve Avrupa'ya yapılacak olan mandalina sevkiyatının başlangıcını işaret ediyor. Törende, üreticilere iyi tarım uygulamaları sertifikası verilirken, mandalina dolu tırlar ihracat için yola çıktı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, törende yaptığı konuşmada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ürünlerimizi özenle izledik ve bugün, 18 Ekim'de ihracata başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mandalinalarımız Balkanlar ve Avrupa'ya gönderiliyor. Üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Bu yılki satsuma ihracatının, hem yerel ekonomiye hem de Türkiye'nin tarımsal ihracatına önemli katkı sağlaması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Seferihisar İhracat Ekonomi Güncel Tarım izmir

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