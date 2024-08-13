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İzmir'den Rusya'ya Şeftali İhracatı Artıyor

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İzmir'in Selçuk ilçesinde üretilen şeftaliler, dünya pazarlarında beğeni topluyor. Rusya'ya yapılan şeftali ihracatı geçen yıla göre artış gösterdi.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde üretilen şeftaliler, dünya pazarlarında beğeni topluyor. En büyük pazarı oluşturan Rusya'ya 1 yıl önce Türkiye'den 113 bin ton şeftali ihraç edilirken, bu rakam yılın ilk 7 ayında 129 bin tona ulaştı. İhracattaki 66 ülke arasında en büyük paya sahip Rusya'dan elde edilen gelir de 128 milyar 391 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre; Türkiye'nin, 1 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında şeftali ihracatı, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16,9'luk artışla 161 bin tondan 188 bin tona yükseldi. 2023 yılının ilk 7 ayında elde edilen 146 milyon dolarlık gelir, yaklaşık yüzde 26 artarak 186 milyon dolara ulaştı. Türkiye, bu yılın ilk 7 ayında 66 ülkeye şeftali ve nektarin ihraç ederken; Rusya, 129 bin ton üründen 128 milyon dolarlık taleple en büyük pazar oldu.

'KALİTE VE MİKTARDA OLDUKÇA İLERİDEYİZ'

Şeftalinin bu yıl da ihracattaki payıyla ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan, İzmir'in Selçuk ilçesinde üretilen şeftalideki kaliteye dikkat çekti. Şeftali üretiminde uzun yıllar Bursa'nın ön planda olduğunu kaydeden Demircan, Selçuk'un bu sıralamada yukarılara çıktığını belirtip, "Ülke ekonomisine bakıldığında, şeftalinin önemli bir katkısı var. Eskiden Bursa'da, şeftalide öne geçiliyordu. Şimdi Türkiye'de, Ege Bölgesi'nde özellikle Selçuk'ta şeftali, çok önemli bir yere sahip. Kalite ve miktarda oldukça ilerideyiz" dedi.

'FİYATLAR DÜŞTÜ'

Şeftali hasadının sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Demircan, fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığına dikkati çekti. Demircan, "Hasat, 10 gün daha devam eder. Şeftalide son günleri yaşıyoruz. Hasadın sonuna yaklaştıkça fiyatlar düştü ve beklentinin altında kaldı. Miktar bazında bu yıl tonajlar biraz düşüktü. Bu düşüş piyasalara yansıdı, fiyatlar önce düştü sonra yükseldi, şimdi yeniden düşüşte. Ancak ihracatta bir sıkıntı olmadı. Şeftali pazarı, en çok Rusya, Ukrayna, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinden oluşuyor. Ama en büyük pazarımız Rusya'da. Bu yıl şeftalide yüzde 16 ihracat artışı var. Döviz kuru olarak da şeftali de yüzde 20 artış var. Bu yıl 186 milyon dolar şeftali ihracatı yapıldı" diye konuştu.

AİLECE HASADA KATILDILAR

Selçuk'ta yaşayan üreticilerden 4 çocuk babası Kurtuluş Dinç, sabahın erken saatlerinde ailecek bahçeye gelip, şeftali hasadına katıldıklarını anlattı. Dinç, "Çok şükür, sezon güzel geçti. Selçuk'ta yaklaşık 500-600 ton mal işletiyorum. Hem tüccar hem üretici hem de halciyim. Üretici olarak maliyetlerin yüksek olduğunun farkındayım. Bu işi çocukluktan beri yapıyoruz. Bu yıl mal para etmedi diye işi bırakacak değiliz. Yanımda ortalama 25 kişi, 100 gün çalışıyor. Eşim ve çocuklarım da geliyor, birlikte çalışıyoruz" dedi. Üretime hep devam edeceklerini dile getiren Dinç, "İşimiz bu. Elimizden geldiğince üretmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl maliyetlerin düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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