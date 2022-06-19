İzmir'den Adana'ya Enerji Bağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak için kurulan İZENERJİ bünyesindeki İZETAŞ şirketi, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne enerji teminine başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zamlar ve ekonomik kriz nedeniyle elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak için hayata geçirdiği model Adana'ya da uzandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ile enerji temini konusunda anlaşmaya vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin enerji tedarik arzını güvence altına alıp, bütün kurumları enerji piyasasındaki ve fiyatlarındaki dalgalanmalardan ve yüksek maliyetlerden korumayı hedefleyen İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ), 1 Haziran'dan itibaren Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne de (Adana ASKİ) enerji tedarikine başladı. İlk etapta enerji tedariki Haziran ve Temmuz aylarını kapsıyor. İki ayda yaklaşık 5 milyon kilovat saat enerji tüketimi yapan ADANA ASKİ bu süre içinde 500 bin liralık tasarruf sağlayacak.

İZETAŞ İLE BİR YILDA 297 MİLYON LİRA TASARRUF

Yıllık toplam 750 milyon kilovat saat elektrik tüketen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZETAŞ ile bir yılda 297 milyon lira tasarruf sağlamayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin şirketlerine ait binaların elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması için İZENERJİ bünyesinde İZETAŞ kurulmuş ve İZETAŞ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve 12 şirket arasında sözleşme imzalanmıştı.

ANKA / Ekonomi