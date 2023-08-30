İzmir'deki Sına Tekstil, 30. kuruluş yılını kutladı

Menemen ilçesinde faaliyet gösteren Sına Tekstil, 30. kuruluş yılını kutladı. Firma sahibi Sıdıka Güleryüz, kutlama programında tüm çalışanları ve ailelerini ağırladı. Güleryüz, 30 yıllık bir firma olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve kutlamayı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk getirdiklerini söyledi.

İzmir'in Menemen ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firması Sına Tekstil, 30. kuruluş yılını kutladı.

Menemen ilçesindeki bir kafede düzenlenen kutlama programına, firmanın tüm çalışanları, aileleriyle katıldı.

Firma sahibi Sıdıka Güleryüz, 30. kuruluş yıl dönümü kutlamasını, özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk getirdiklerini söyledi.

30 yıllık bir firma olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güleryüz, "Biz, 30 yıl önce sıfırdan başladık. İhracat yöneldik. Şu anda tüm üretimimizi ihracata yönelik yapıyoruz. Kutlamalarımızı her yıl özel günlere denk getiririz. Bu yıl da 30 Ağustos'a denk getirdik. Ülkemizin ve çalışanlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum." dedi.