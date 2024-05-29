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İzmir'deki Menemen Serbest Bölgesi'nin İşletme Yetkisi MENSER'e Verildi

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İzmir'deki Menemen Serbest Bölgesi'nin kurulması ve işletilmesi için MENSER Menemen Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ yetkilendirildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazanan bu yetki, 30 yıl boyunca geçerli olacak.

İzmir'deki Menemen Serbest Bölgesi'nin kurularak işletilmesi için MENSER Menemen Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ yetkilendirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Menemen Serbest Bölgesi'nin sınırları, Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2022 tarihli sayısında yayımlanan kararla belirlenmişti.

Bugünkü kararla İzmir'in Menemen ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki bölgenin kurularak işletilmesi hususunda MENSER Menemen Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ, 30 yıllığına yetkili kılınmış oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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