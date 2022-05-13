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İzmir'de yılın ilk kiraz hasadı gerçekleştirildi

AA - Kürşat Gürbüz - Ekonomi
İzmir'de yılın ilk kiraz hasadı gerçekleştirildi

İzmir'in kirazıyla meşhur ilçesi Kemalpaşa'da yılın ilk kiraz hasadı yapıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in kirazıyla meşhur ilçesi Kemalpaşa'da yılın ilk kiraz hasadı yapıldı.

Kemalpaşa Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde üretici Mehmet Ali Akdemir'in bahçesinde hasat programı gerçekleştirildi.

Yetkililer, bu yıl rekoltede geçen yıla oranla yüzde 15-20 oranında artış beklendiğini bildirdi.

Hasat programına AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ile çiftçiler katıldı.

AA / Kürşat Gürbüz - Ekonomi

Cumhuriyet Mahallesi, Ali Akdemir, Hasat, İzmir, Ekonomi, Haberler

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