İzmir'de "Yenilik, Bilgi ve Deneyim Paylaşımı" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
İzmir'de gerçekleştirilen 'Yenilik, Bilgi ve Deneyim Paylaşımı' etkinliğinde, Avrupa Birliği programlarının inovasyon ve teknolojiye katkıları masaya yatırıldı. Yetkililer, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin daha iyi değerlendirilebileceğini vurguladı.

İzmir'de Avrupa Birliği Başkanlığı ile Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Türkiye Topluluğu tarafından "Yenilik, Bilgi ve Deneyim Paylaşımı" etkinliği gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Çok Amaçlı Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Ufuk Avrupa programının inovasyon ve teknolojiye yatırım anlamında önemli olduğunu belirtti.

Programın AB'nin geliştirdiği en büyük programlardan biri olduğunu aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Türkiye, 2018'den beri ciddi bir büyümeyle bu ekosistemin parçası olmaya çalışıyor. Bir anlamda da bu ligin bir aktörü olmaya gayret gösteriyor. 2021-2027 döneminde yaklaşık 362 milyon avroluk bir kaynağı, tüm kuruluşlarımızla beraber içinde olduğumuz projelerden Türkiye'ye çekmiş bulunuyoruz. Avrupa'da 20. sıradayız. Bütün fonlardan yararlanan kuruluşlardan 90 küsur milyar avroluk bir programdan bahsediyorum ama potansiyelimize baktığımız zaman Türkiye'nin daha iyi yerlerde olması lazım. Bu anlamda da bu tarz programların içerisinde daha çok varlık göstermesi gerekiyor."

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de ülkedeki inovasyon kapasitesi açısından öne çıkan üç pilot kentten birinin İzmir olarak belirlenmesinden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Oda olarak Avrupa Birliği programlarında etkin şekilde yer almak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Kızılgüneşler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurum ve sektör temsilcileri sunumlar gerçekleştirdi.

Programda bir araya gelen akademisyenler, girişimciler, sanayi kuruluşları ve kurum temsilcileri, yenilik ve teknoloji alanında fikir deneyimlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Ekonomi
