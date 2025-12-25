Haberler

İzmirli emlakçılardan yapay zeka destekli müşteri sistemi

Güncelleme:
İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO), yapay zeka destekli yeni bir müşteri yönetim sistemi oluşturarak emlak sektöründeki alıcı ve satıcıları daha hızlı ve güvenilir bir şekilde eşleştirmeyi amaçlıyor. Sistem, ilan doğrulama ve fiyat analizi gibi işlemleri otomatikleştiriyor.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) tarafından hayata geçirilen yapay zeka destekli müşteri yönetim sistemiyle satılık ve kiralık taşınmazlar bilgi havuzu içinde toplanarak kısa sürede alıcı-satıcı eşleştirmesi yapılıyor.

Emlak ilanlarına yönelik artan sahtecilik, fiyat oynamaları ve kayıt dışı faaliyetler, sektörde yeni ve denetlenebilir modellerin geliştirilmesini zorunlu hale getiriyor. Bu kapsamda İZEKO da emlak piyasasını daha şeffaf ve güvenilir hale getirmek amacıyla oda denetiminde yürütülen yapay zeka destekli bir ilan ve müşteri yönetim sistemini hayata geçirdi.

Ticaret Bakanlığından yetki belgesi bulunan emlakçıların kullanabildiği sistemle, kent genelindeki satılık ve kiralık taşınmazlar tek merkezde toplanırken, ilan doğrulama, gerçek fiyat analizi ve alıcı-satıcı eşleştirmesi oda kontrolünde yapılıyor.

Yapay zeka yardımıyla ilan verilerini analiz ederek en uygun ilanları saniyeler içinde eşleştiren uygulamayla mükerrer ilanların, gerçeği yansıtmayan fiyatların ve yetkisiz kişilerin ilan girişlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu, AA muhabirine, emlakçılığın son yıllarda ciddi dönüşüm geçirdiğini söyledi.

İzmir'in son dönemlerde yoğun göç aldığını dile getiren Güleroğlu, "Hal böyle olunca konut piyasasında bir açık ortaya çıktı. Biz de bu açığı hayata geçirdiğimiz bu sistemle kapatmaya çalışıyoruz." dedi.

Güleroğlu, İzmir'de İZEKO, İzmir Ticaret Odası ve diğer odalara kayıtlı 11 bin emlakçı bulunduğunu ifade etti.

Emlakçıların en büyük sorunlarının ilan portallarına ödenen yüksek ücretler, sahte ilanlar ve dolandırıcılık faaliyetleri olduğunu anlatan Güleroğlu, "Oda kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) programı yazıldı, meslektaşlarımıza sözleşme alma, itirazları karşılama gibi konularda da eğitimler verildi. İzmir'deki 5 bin 500 emlakçının alıcı ve satıcıyı CRM programına girebildiği ve bu programın bağlı olduğu havuz sistemi geliştirildi. Emlakçı ve müşteri bilgileri sistem içine aktarılıyor. Emlakçılar, alıcıların ve ilanların bilgilerini ajandasına not eder ya da cep telefonuna kayıt altına alırdı. Bu bilgilerin hepsi bu sistemde olacak. 5 bin 500 emlakçı elindeki bütün ilanları Ticaret Bakanlığının doğrulamasıyla buraya girecek. Böylelikle gerçek değer ve gerçek ilanlar olmuş olacak." diye konuştu.

???????Güleroğlu, sistemde kullanıcıların kira sözleşmesi, evrak temini, bölgelerin yıllara göre değer kazanım oranlarına dair bilgilendirildiğini söyledi.

Sistemin yapay zeka destekli olduğunu belirten Güleroğlu, şunları ifade etti:

"Arka planda çalışan yapay zeka sayesinde, belirli bir bütçeyle konut arayan bir alıcıyla uygun portföyler anında eşleştiriliyor. 3-4 emlakçının elindeki seçenekler aynı anda ortaya çıkıyor. Para ile gayrimenkul çok kısa sürede buluşuyor. Bu Türkiye'de bir ilk. Satıcılar çoğu zaman deneme-yanılma yöntemiyle fiyat belirliyor. 5 bin 500 emlakçı sistemi doğru şekilde kullanırsa arka tarafta bir veri bankamız olacak. Sistemde aynı sokaktaki, aynı nitelikteki taşınmazların verileri görülebilecek. Müşteriye doğru cevap ve veriler vererek hareket edeceğiz. Sistemle zaman kaybı ortadan kalkmış olacak, alıcı ile satıcıyı aynı anda çok kısa sürede buluşturacağız."

Güleroğlu, kısa bir süre önce hizmete alınan sistemle ilgili mobil uygulamanın yakın zamanda aktifleşeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
500

