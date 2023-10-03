İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kuraklıkla mücadele için hayata geçirdiği Sünger Kent İzmir projesi kapsamında 5 bin ücretsiz yağmur suyu deposu dağıtımı başladı. Projeyle İzmir'in sünger bir kent olması ve yağmur suyu akışının azaltılması hedefleniyor.

İzmir'de yağmur suları hasat edilecek, binlerce deponun dağıtımı başladı

İzmir'de 5 bin ücretsiz yağmur suyu deposu dağıtılmaya başlandı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kuraklıkla mücadele için hayata geçirdiği Sünger Kent İzmir projesinde 5 bin bina için 5 bin ücretsiz yağmur suyu deposunun dağıtımı başladı. Başkan Tunç Soyer, "Düşen her bir damla suyu, düştüğü yerden alıp, akıp gitmesini engellemek zorundayız. Kuraklıkla mücadelede projemize paydaş olan herkese teşekkürler" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Su Yönetimi Mümkün" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Sünger Kent İzmir projesi çerçevesinde önemli bir aşamaya gelindi. Sürdürülebilir yağmur suyu yönetimini hedefleyen çalışma için 5 bin binaya 5 bin ücretsiz yağmur suyu deposunun dağıtımı başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yağmur suyunu depolayıp doğal su döngüsüne kazandırdığımız Sünger Kent projemiz çerçevesinde depo dağıtımımıza başladık. Düşen her bir damla suyu, düştüğü yerden alıp akıp gitmesini engellemek zorundayız. Kuraklıkla mücadelede projemize paydaş olan herkese teşekkürler" dedi.

Yağmur suyu akışının yüzde 70 azaltılması hedefleniyor

Sünger Kent İzmir projesiyle, yağmur suyu hasadına yönelik bir teşvik sistemi uygulanarak 5 bin binaya 5 bin yağmur suyu deposu dağıtımı ile İzmir'e 10 bin yağmur bahçesi kampanyası sürüyor. Projeyle İzmir'in 5 yıl içerisinde sünger bir kent olarak inşa edilmesi ve kentsel alanda yağmur suyu akışının beş yıl içerisinde yüzde 70 oranında azaltılması planlanıyor. Türkiye'nin en detaylı yağmur suyu hasadı ve su odaklı yeşil dönüşümlerini esas alan projenin en önemli özelliği kentte yaşayan tüm vatandaşların katılımına açık olmasıdır. Yağmurun bir damlasının bile israf edilmemesi amacıyla atılan adımlarla doğadan ilham alan, iklim krizi ve susuzlukla mücadele eden bir kent oluşturulması hedefleniyor.

Filtre deposu için başvurular yakında

Sünger Kent İzmir projesinin kırsal ayağı "Küçük Menderes Ovası Yağmur Suyu Hasadı" çalışması da sürüyor. Projeyle, Küçük Menderes Havzası'nda besleme kuyuları, sızdırma sarnıçları ve göletleri kurularak yağmur suyu hasadına başlandı. Bu çerçevede Ödemiş ilçesinde 1 sızdırma göleti ve Bayındır'da 2 sızdırma tüneli inşası devam ediyor. Ayrıca ova genelinde dağıtılması planlanan 2 bin filtre deposu için başvurular yakında başlıyor. Yağmur suyu hasadı ile ova üzerine düşen yağmur suyunun buharlaşmadan yeraltında depolanması amaçlanıyor. Proje ile yeraltı su seviyelerinde önemli yükselimler sağlanması hedefleniyor. Böylece çiftçi ve üreticilerin enerji maliyetleri düşecek ve milyonlarca lira tasarruf sağlanacak.

12 durakta uygulama var

Kent genelinde yağmur suyu hasadı ile ilgili farkındalık ve bilinçlenmeyi artırmak adına da çeşitli lokasyonlarda farkındalık projeleri hayata geçiriliyor. Bu çerçevede Halkapınar, Bornova ve Evka-3 Metro istasyonlarında bulunan toplam 12 durakta çatı üzerine düşen yağmur suyunun hasat edilerek yeşil alanlarda kullanılmasına yönelik uygulamaların imalatına başlandı. Bunun yanı sıra Işıkkent Mezarlığı'nda mevcut drenaj sisteminde yapılan revizyon ile Türkiye'de ilk defa bir mezarlık alanında yağmur suyu hasadı yapılıyor. Proje ile drenaj sisteminden bir depoya aktarılan yağmur suları ayrı bir hat ile mezarlıktaki yıkama ve sulama işlerinde kullanılabilecek.

Yeşil altyapı teknikleri ile su baskınları önlenecek

Diğer yandan yeşil altyapı tekniklerini kullanarak su baskınlarının önlenmesi amacı ile çeşitli kentsel alanlara yönelik hazırlanan pilot uygulama projeleri de hızla hayata geçiriliyor. Bu çerçevede Gaziemir-İzelman Yeşil Otoparkı, Buca Yağmur Hendekleri, Buca Taşkın Parkı, Bornova Metrosu Yeşil Refüjü ve Bayraklı Yağmur Parkı pilot projeleri uygulama aşamasına geldi, kısa sürede yapım aşamasına geçilecek.