İzmir'de Uluslararası Öğrencilere Ekonomi Eğitimi ve Staj İmkanı

İzmir'de hayata geçirilen projeyle 27 uluslararası öğrenciye akademik ekonomi eğitimi verildi, staj ve pratik iş deneyimiyle tecrübe kazandırıldı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, Yaşar Üniversitesi ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) iş birliğinde "Gönüllü Ticaret Elçileri Staj ve Eğitim Programı" hazırlandı.

Türkiye bursları kapsamında İzmir'de eğitim gören, mezun olduktan sonra Türkiye ile kendi ülkeleri arasında dostluk ve ticaret köprüsü kurmaları beklenen 27 uluslararası öğrenci, ilk kez düzenlenen projeye dahil edildi.

Yaklaşık 4 hafta süren program çerçevesinde katılımcılara, akademik ekonomi eğitimi verildi, yaptıkları staj ve pratik iş deneyimiyle tecrübe kazandırıldı.

Program, EİB'de düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

İTB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, törendeki konuşmasında, her yıl 170 ülkeden 15 bine yakın gencin Türkiye burslusu olmaya hak kazandığını söyledi.

Türkiye'de 1980'lerde başlayan burslandırma stratejisiyle bugün Afrika'dan Uzak Doğu'ya pek çok ülkede çok sayıda Türkiye mezunuyla karşılaşıldığını ifade eden Kestelli, "Dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençler, ticaretimiz, dış ilişkilerimiz, sosyal ve kültürel alanlardaki birlikteliklerimiz için önemli birer köprü. İzmir'de eğitim gören gençlerin burada geçirdikleri zamanı daha nitelikli hale getirmek için bir araya geldik." dedi.

Kestelli, öğrencilere staj yapma fırsatı sunarken kariyerlerinin farklı aşamalarında ihtiyaç duyabilecekleri ticari bilgilerle donatılmalarını arzuladıklarını dile getirdi.

Türk ekonomi politikası ve dış ticaret stratejisinin bütüncül bakış açısıyla ele alınmasının başarı için zorunlu olduğuna işaret eden Kestelli, şunları kaydetti:

"Özellikle dış ticaretimizi geliştirmenin en etkili yollarından biri de elbette paydaş ülkelerle kültürel etkileşimi artırmaktan geçiyor. Bizimle aynı dili konuşmaya başlayan, ülkemizi ve kültürümüzü tanıyan binlerce gencin bu birikimlerini gelecek yıllarda ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde kullanmaları en büyük isteğimiz. Uluslararası öğrenciler staj ve dış ticaret eğitim programına yaptığımız bu güzel başlangıcın bundan sonra da daha fazla genci kapsayacak şekilde genişlemesini diliyorum."

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifika verildi, programın protokolü imzalandı.