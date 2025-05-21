İzmir'de Uluslararası Meyve Fuarı Başlıyor

İzmir'de Uluslararası Meyve Fuarı Başlıyor
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18-20 Eylül tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Interfresh Eurasia Fuarı, Türk ihracatçıları 70 ülkeden ithalatçılarla buluşturacak. Fuar, dünya genelinde önemli market zincirlerinin temsilcilerini de ağırlayacak.

İzmir'de 18-20 Eylül'de düzenlenecek Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri (Interfresh Eurasia) Fuarı'nda Türk ihracatçılar, 70 ülkeden gelen ithalatçılarla buluşacak.

Interfresh Eurasia Genel Koordinatörü Murat Özer, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında, fuarın 2018'de ihracat projesi olarak Antalya'da başladığını hatırlattı.

Fuarın 2023'e kadar Antalya'da büyüyerek devam ettiğini dile getiren Özer, geçen yıl İzmir'de fuara devam ettiklerini kaydetti.

Interfresh Fuarı'nın dünya markası haline geldiğini anlatan Özer, "Dünyada yaş sebze ve meyve sektörü bileşenlerini buluşturan 5-6 fuar arasına girdi. Her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Antalya'da 2023 yılında yapılan fuara 44 ülkeden katılımcı oldu, geçen yıl ise bu rakam 55'e çıktı. Bu yıl 70'in üzerinde ülkenin gelmesini bekliyoruz. Fuara, dünyanın önemli market zincirlerinin temsilcileri katılacak. İhracatçıya fuarın yaklaşık 200-250 milyon dolarlık direkt katkısı var." diye konuştu.

Bu yıl Interfresh'in yanında ilk defa Interfood Eurasia'yı da yapacaklarını aktaran Özer, "Burada da yaş sebze ve meyvenin katma değeri daha yüksek mamulleri yer alacak. Kuru incir, kuru kayısı, donmuş, kurutulmuş ürünler, konserveler, turşu ve reçeller gibi. Buraya da büyük ilgi var." dedi.

Fuarın yeniden Antalya'ya dönmesini istediklerini dile getiren Özer, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi ile sözleşmelerinin yenilenmediğini, bu nedenle fuarı devam ettirebilmek için İzmir'e yöneldiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Ekonomi
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