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İzmir'de turizm için önemli iş birliği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İzmir'de turizm için önemli iş birliği

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) arasında, Ege Bölgesi turizminin gelişmesine katkıda bulunacak yabancı dil öğretimi iş birliği protokolü imzalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi ( Tömer ) ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) arasında, Ege Bölgesi turizminin gelişmesine katkıda bulunacak yabancı dil öğretimi iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesi TÖMER adına İngilizce ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı Özlem Onar ve ETİK Başkanı Mehmet İşler arasında yabancı dil öğretimi iş birliği protokolü, Ege Bölgesi turizminin gelişmesine katkıda bulunacak. İzmir'de imzalanan Protokolle, ETİK üyesi iş yerlerinde çalışan personel ve ailelerine mesleki ve genel İngilizce eğitimi verilecek. Ankara Üniversitesinin kurumsal yapısı ile desteklenen proje, turizm sektöründe kalifiye eleman sorunun çözümüne de katkı sunmayı amaçlıyor. - İZMİR

İzmir'de turizm için önemli iş birliği

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ankara Üniversitesi, Ankara, İzmir, TÖMER, Turizm, Ekonomi, Haberler

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