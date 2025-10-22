Haberler

İzmir'de Moda ve Tekstil Fuarları Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tekstil ve hazır giyim sektörlerini bir araya getiren 'Fashion Prime 8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı' ile 'Intermoda Ayakkabı, Terlik ve Çanta Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Fuar, sektördeki yenilikçi tasarımları ve teknolojileri sergileyerek işbirliklerine kapı aralayacak.

İzmir'de tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerini buluşturan "Fashion Prime 8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı" ile "Intermoda Ayakkabı, Terlik ve Çanta Fuarı" açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fuar İzmir'deki organizasyonların açılışında, iki fuarda İzmir'in üretim gücünü ve tasarım yeteneğini dünyaya gösterme fırsatı bulduklarını söyledi.

Fashion Prime'nın tekstil ve hazır giyimdeki birçok başlığı ziyaretçilere sunacağını ifade eden Tugay, fuarda bu yıl gelinlik, abiye ve damatlık üretiminde kullanılan kumaş ve aksesuarların ön planda olduğunu dile getirdi.

Tugay, Türkiye'nin tekstil ülkesi olduğunu belirterek, "Tekstil ve hazır giyim sektörleri yıllardır Türkiye'nin üretim omurgalarından birini oluşturmaktadır. Dünyada yeşil üretim, dijitalleşme, yapay zeka ve inovasyon alanlarında ciddi dönüşüm yaşanmakta. Buna ayak uydurmak durumundayız. Bu süreçte rekabet gücümüzü artırmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından fuarların açılışı yapıldı.

İkili görüşmeler, defileler ve atölyelerin üretici ve tasarımcılara yeni işbirlikleri kapılarını aralayacağı Fashion Prime, üreticilerden tedarikçilere, tasarımcılardan yan ürün sağlayıcılarına kadar sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

Geçen yıl 38 ülkeden 7 bin 753 ziyaretçiyi ağırlayan Fashion Prime'da katılımcılar, kumaş ve aksesuarlardan ileri üretim teknolojilerine kadar ürünlerini sergilerken profesyonel ziyaretçiler de sektörün en güncel trendlerini ve yeniliklerini doğrudan görüp deneyimleme fırsatı bulacak.

Ayakkabı üreticileri ile tedarikçilerini buluşturan Ayakkabı, Terlik ve Çanta Fuarı'nda ise ayakkabı sektöründeki yenilikler, tasarımlar ve üretim teknikleri sergilenecek.

Fuarlar 24 Ekim'de sona erecek.

Cemil Tugay gazetecilerin sorularını yanıtladı

Açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, kamuoyunda "Balçova arsa mağdurları" olarak anılan arazi sahiplerinin sorununun çözümüne ilişkin soruya karşılık, kentin kronik sorunlarını çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Tugay, yağmurların ardından İzmir Körfezi'nde yayılan kötü kokuya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Körfezin suyunda ilave bir kirlenme yok arkadaşlar. Ama uzun yıllardır dipte birikmiş olan o kirli sediment dediğimiz birikim metrelerce kalın. O alg dediğimiz mikroorganizmaların patlama şeklinde çoğalmasına neden oluyor. Bizim yaşadığımız sorun aslında kirlilikten ötürü biyolojik bir durum. Alg patlaması denen bir sorun."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
