İzmir'de Logistech-2. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Logistech-2. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de başladı. İzmir'i lojistikte öncü kent haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın önemine vurgu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Logistech-2. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı açıldı.

Fuar İzmir'deki fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, lojistiğin İzmir için önemli bir sektör olduğunu vurguladı.

İzmir'i lojistikte öncü kent haline getirmeye çalıştıklarını kaydeden Soyer, şöyle konuştu:

"İzmir'i 'Lojistik Merkez Üssü' yapma vizyonumuzun önemli bir taşıyıcısı olan Logistech, bu konudaki tüm etkin paydaşları bir araya getiriyor. Attığımız adımlar 'Bir Kuşak Bir Yol' da dahil olmak üzere İzmir'in uluslararası ticaret koridorlarındaki konumunu güçlendirecek. 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi için 5 trilyon dolar bütçe ayıran Çin, sadece Avrupa'da yaptığı yatırım 1,37 trilyon doları aşmış vaziyette. Gerek Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerginlik, gerek Rusya Ukrayna savaşı gerekse Pire Limanı'nın büyüme sınırlarını artık doldurmuş olması nedeniyle İzmir'e yepyeni bir imkan doğuyor."

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk de fuarın, sektörün parlayan yıldızına dönüştüğünü belirterek, "Ülkeler lojistik ağlar ile güçlüdür. Cumhuriyetin 100. yılını sektörün kalkış noktası olarak belirlemeliyiz." diye konuştu.