İzmir'de kuraklıkla mücadele çalıştayı başladı

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı, Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir'in önemli bir tarımsal potansiyeli olduğunu ve ülke tarımına önemli katkılar sağladığını belirtti.

İzmir tarımına tüm paydaşların büyük destek verdiğini ifade eden Özen, şöyle konuştu:

"2020 yılında yapılan eğitimlerle, 'suyu nasıl kullanmalıyız, toprağa nasıl bir yön vermeliyiz, peş peşe 3 ürün yetiştirmekten artık vazgeçmeliyiz' gibi noktalarda üreticilerle bir araya geldik. 30 ilçemizde bu yönde eğitimlerimiz ve projelerimiz devam ediyor. Kuraklıkla ilgili çalıştaylar yapıyoruz, bir araya gelip konunun her detayını masaya yatırıyoruz. Öncelikle sorunu tüm taraflar olarak kabul etmeli ve sorunu daha az hissetmek adına yapılan çalışmalara, üretilen politikaya tüm paydaşlar olarak inanmalı ve desteklemeliyiz. Bu inanç ve birliktelik olmayınca da ne yazık ki çalışmalar yavaş ilerliyor. Kendi kendimize mücadele veriyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığının kuraklıkla mücadele noktasında yaptığı çalışmalar ve verilen destekleme programlarına da değinen Özen, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız her yıl ocak-şubat döneminde Basınçlı Sulama Sistemi ile ilgili 1 milyon liraya kadar olan projelere vermiş olduğu yüzde 50 hibe programını açıklıyor. Yaşanan küresel ekonomik kriz herkesi olduğu gibi çiftçimizi de çok etkiliyor, maliyetler çok arttı. Ama bizim İzmir olarak bu sistemlere aldığımız başvuru 2020 yılında 1 kişi, 2021 yılında da 2 kişiydi. O zaman bu sorunun en büyük taraftarı olan üretici bu sorunu çok derinden hissetmiyor demektir. Tüm taraflar olarak yaşanan bu iklimsel sorunu kendi derdimiz gibi hissetmezsek çözemeyiz."

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Daire Başkanı Ali Kılıç Özbek de çalıştayın amacının 2023-2027 Tarımsal Kuraklık Stratejisi Eylem Planının hazırlanması olduğunu belirterek, "Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olarak 5 yıllık süreçte, tarımsal kuraklık öncesinde ve sonrasında tedbirleri almak, önlemler oluşturmak, tüm kurumları koordine etmek asli görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sunumlarla devam eden çalıştay, 3 gün devam edecek.