İzmir'de "Kiraz Üreticileri ve İhracatçıları Sektörel Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB) tarafından "Kiraz Üreticileri ve İhracatçıları Sektörel Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Kemalpaşa ilçesindeki Bağyurdu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, İzmir'in hayvancılık, tarım ve ticaret alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Doğan, üretim teknikleri ve tarımsal faaliyetlerin çok büyük değişim gösterdiğini belirterek, rekabet ortamında yeniliklere açık olmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Kiraz üreticisinin karnesi iyi"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Ersin Dilber, Türkiye'de pestisitle ilgili faaliyetlerin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü dile getirdi.

Pestisitlerin pek çok üründe karşılarına çıktığını belirten Dilber, şöyle dedi:

"Üreticilerimize doğru pestisitleri kullanmaları noktasında eğitimler veriyoruz. Üreticilerimizin reçeteli ilaç kullanmaları noktasında 33 üründe reçeteli kimyasal kullanmaları için çalışmaları sürdürüyoruz. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürümüz 50 noktada kurduğu erken uyarı sistemleriyle en doğru ilaçlama zamanını tespit etmek amacıyla hareket ediyor. Zararlıların üretim alanlarında, ürünlere zarar vermeden Müdürlüğümüz tarafından yapılan uyarılara dikkat ederseniz optimum fayda sağlarsınız. Kiraz üreticisi karnesi iyi olan bir üretici grubu. En az pestisit çıkan ürünlerden biri kiraz ürünü oldu."

"Bitki koruma ürünlerini yetkili bayiden alın"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkan Vekili Ümit Uğur Bahçe, bitki koruma ürünleri ruhsatlandırmasının özenle yapıldığını belirtti.

Uygulamalarda, tavsiye edilen dozlara mutlaka uyulması gerektiğini ifade eden Bahçe, üreticilere şöyle seslendi:

"Sizler de aldığınız ürünün üzerinde karekod var mı, etiket okunabiliyor mu, bu ürünün etiket bilgileri üstünde mevcut mu, aldığınız bayi yetkili bayi midir diye kontrol etmelisiniz. Alışveriş yaptığınız faturaları saklayınız. Geri dönük işlem yapıldığı zaman sizin ispatınız elinizdeki fatura olacak. Bitki koruma ürünlerini yetkili bayilerden alın. Uygulama yaparken tavsiye edilen doza dikkat edin. Uygulamanız gereken zamana bakın. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman çevre ve insan sağlığına zararının olmayacağını biliyoruz."

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Kemalpaşa'nın yıllık 60 bin ton kiraz üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti.

Üreticileri tebrik eden Özen, "Kiraz bahçeleri içinde artan kaçak yapılarla mücadele etmenizi istiyorum. Kirazın sağlıklı olması için projeler yapıyoruz, eğitimler veriyoruz. 2021 yılında kiraz üreticilerine 1 milyon 750 bin lira destek verdik. Devlet olarak, üretici olarak, ihracatçı olarak birlikteliği sağlarsak başarı gelir." ifadelerini kullandı.

EİB Başkanı Hayrettin Uçak, katma değeri artırmak için yeni pazarlara kiraz ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti. Tarım ürünlerinin ilaçlama konusunun son derece hassas yapılması gerektiğine işaret eden Uçak, şöyle dedi:

"Aksi takdirde yapılacak olan pestisit uygulamalarında hem insan ve çevre sağlığına zarar vermiş oluyoruz hem de ihracatımızda sorunlar yaşıyoruz. 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' projemiz kapsamında İzmir, Manisa, Aydın ve Afyon'da yer alan 85 kiraz bahçesinden numuneler aldık. Maalesef, analiz sonuçlarında AB'ye uyumsuz 5, Türk Gıda Kodeksi'ne uyumsuz 13, Rusya Federasyonu'na uyumsuz 13 MRL (En yüksek kalıntı limiti) değeri tespit edildi. Bu konu hakkında üreticilerimizin daha hassas davranacağı ve kalıntı sorununu sıfıra indireceği konusunda inancımız tam."

Toplantı sonunda, 2022 yılı "Pestisitle Mücadele Yılı" ilan edildi.

Toplantıya EİB yöneticileri, ihracatçılar ve üreticilerin yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray da katıldı.