İzmir'de 'Falımla Yeşeren Sakız Ağaçları Projesi' tanıtıldı

İzmir'de damla sakızı tarımının geliştirilmesi, sektöre ve ülkeye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "Falımla Yeşeren Sakız Ağaçları Projesi" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

İzmir'de damla sakızı tarımının geliştirilmesi, sektöre ve ülkeye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "Falımla Yeşeren Sakız Ağaçları Projesi" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, projeyi yürüten Falım markasının sahibi Mondelez International ve Tohum Derneği yetkililerinin yanı sıra İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ile Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yetkilileri katıldı.

Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, yaptığı konuşmada Falım markasıyla yıllardır sakız ağaçları için çeşitli çalışmalara imza attıkları söyledi.

Sakız ağacının ekonomik değeri ve doğaya katkısının yanı sıra kültürüyle de önemli bir ürün olduğunu aktaran Karagöz, "Bu noktada ülkemizde sakız üretimini arttırarak yöre ve ülke ekonomisine de gelir sağlayarak bu konuda kalıcı çözüm üretmek oldukça önemli. Bugüne kadar Falım markamızla yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan sakız ağaçlarını anavatanı olan ülkemize yeniden kazandırmak amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Şimdi yine sürdürülebilir katkı yapmak hedefiyle yola çıktık ve değerli paydaşlarımızın da desteğiyle gelecek nesillere daha çok sakız ağacı bırakabilmek için 'Falım'la Yeşeren Sakız Ağaçları' projesini hayata geçirdik." diye konuştu.

Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya da damla sakızının önemli bir değer olduğunu belirtti.

Projenin damla sakızına ciddi bir katkı sağlayacağını ifade eden Kaya, "Proje kapsamında bugüne kadar Çeşme Ovacık, Çiftlikköy ve Demircili bölgelerinde damla sakızı ağaçlarının saha çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 500 adet boylu, büyük, aşılı sakız ağacı fidanı temin edilerek dikimleri gerçekleştirildi ve halihazırda var olan sakız fidanlıklarının bakımı tamamlandı. Önümüzdeki dönemde de bölgedeki ilgililere ve halka yönelik eğitimler düzenlenmesi hedefleniyor. Proje ile ilgili çalışmalar, 2024 yılında da artarak devam edecek." dedi.