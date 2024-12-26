İzmir'de Fahiş Fiyat Denetimleri Başlatıldı
İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025 asgari ücretinin belirlenmesinin ardından haksız ve fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler, marketler ve gıda işletmelerinde fiyatları karşılaştırarak haksız kazanclara karşı önlem aldı.
İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinin ardından işletmelerde haksız ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Kent genelinde görevlendirilen ekipler, piyasa düzenini bozan ve haksız kazanç sağlamayı hedefleyen girişimleri engellemek amacıyla kontroller yaptı.
Market zincirler, toptancılar, gıda işletmelerine giden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi.
Gramaj kontrolü de gerçekleştiren ekipler, haksız ve fahiş fiyatlandırma yapan işletmelerle ilgili işlem başlattı.