İzmir'de Doğal Gaz Dağıtım Tesisi İçin Acele Kamulaştırma

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Cumhurbaşkanı kararıyla İzmir'in Dikili ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

İzmir'de kurulacak doğal gaz dağıtım tesisi kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Dikili ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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