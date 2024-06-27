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İzmir'de 200 gram ekmeğe zam yapıldı

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İzmir'de 9 TL olan 220 gram ekmeğe zam yapıldı; 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından belirlenen yeni fiyat tarifesi 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

İzmir'de 9 TL olan 220 gram ekmeğe zam yapıldı; 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.

İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir'de '200 gram ekmek için 10 TL' olacak şekilde hazırlanan 'ekmek azami fiyat tarifesi' kabul edildi. Yeni fiyatın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

31 Ocak 2024'te ise İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olmuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İzmir Zam Ekonomi Güncel Haberler

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