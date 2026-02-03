Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, İzmir-Çeşme Otoyolu başta olmak üzere birçok yol üzerinde sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığını duyurdu. Bazı yollar trafiğe kapatılırken, bazı yollar ise kontrollü bir şekilde geçişe izin veriyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerinde Çeşme Gişe İstasyonu'ndaki çalışmalar nedeniyle 3 numaralı çıkış gişesi araç trafiğine kapatılarak, ulaşım 1 ve 2 numaralı gişelerden sağlanıyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus Doğu-Adana Kuzey kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı bir şeritten kontrollü devam ediyor.
Beyşehir-Derebucak yolu, 16-18. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 13.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.
Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki tünel çıkışında gizli buzlanma dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde (Araklı-Yalıboyu mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle mevcut köprüde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli sağlanıyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kepsut istikametinden iki yönlü devam ediyor.