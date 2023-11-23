İzmir Büyükşehir Belediyesi, SUMP İzmir Projesi kapsamında öğrencilere burs verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ile yürüttüğü SUMP İzmir projesi kapsamında 8 üniversite öğrencisine burs verecek. Burslar için son başvuru tarihi 27 Kasım olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir bir ulaşım ve 2050'de sıfır karbon hedefiyle Avrupa Birliği'yle yürüttüğü SUMP İzmir projesi kapsamında 8 üniversite öğrencisine burs verecek. "Genç Elçiler" adı verilen burslar için son başvuru tarihi 27 Kasım olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlayacak üniversite öğrencilerine proje bursu verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen SUMP İzmir projesinin, genç nesil tarafından benimsenmesi, gençlerin sürdürülebilir ulaşım alışkanlıkları amacıyla kriterlere uygun bulunan 8 üniversite öğrencisi burs almaya hak kazanacak. 1 Aralık 2023 tarihinde başlayacak burslar 6 ay süreli olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE KATKI SAĞLAYACAK

Söz konusu bursiyerler proje kapsamında, İZQ binasında haftada bir kere proje çalışmalarına dahil olmak, üniversitelerde SUMP İzmir tanıtımı ve bilgilendirme çalışmalarını tasarlamak ve yürütmek, vatandaş bilgilendirme etkinliklerinde görev almak, yapılan çalışmalarla ilgili aylık ilerleme raporlarını oluşturmak, proje çalışmaları kapsamında idarece belirlenecek konular üzerine araştırma yapmak ve raporlamak ile sorumlu tutulacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 27 KASIM

Görevlendirilecek bursiyerler, İzmir'de bulunan üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, endüstri mühendisliği, endüstriyel tasarım başta olmak üzere projeye katkı koyabilecek farklı uzmanlık alanlarından lisans veya yüksek lisans öğrencileri arasından seçilecek. Başvurular, sumpizmir@izmir.bel.tr adresine en geç 27 Kasım 2023 Pazartesi saat 17.00'a kadar yapılabilecek. Başvuru e-postasında güncel öğrenci belgesi ve transkripti, en az 2 adet referans mektubu, projeye sunulabilecek katkıya ilişkin bireysel niyet mektubu yer alması gerekecek. Referans mektuplarının e-posta ekine eklenmesinde sakınca bulunmazken bursiyerlerden B2-C1 seviyesinde İngilizce bilmeleri bekleniyor.

Yapılan tüm başvurular, SUMP İzmir Proje Takım Lideri Prof. Dr. Ashraf Hamed, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürü Demet Burçin Gezgin, SUMP İzmir Proje Koordinatörü Hamidreza Yazdani, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Birimi Şefi Müge Ilgaz Yolcu tarafından değerlendirilecek.