İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Et Entegre Tesisi'ni Yeniledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Et Entegre Tesisi'ni yenileyerek üreticiye ve tüketiciye umut oldu. Tesis, 2022 ve 2023'te 3 bin 780 hayvan kesimi yaparak 218 üreticiye destek sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Et Entegre Tesisi'ni 30 milyon liralık yatırımla yenileyerek hem üreticiye hem tüketiciye umut oldu. 84 milyon lira tutarında canlı hayvan alan Büyükşehir, üreticinin nefes almasını sağlarken İzmirlileri de sağlıklı ve uygun fiyatlı etle buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yurttaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı et sunma ve küçük üreticiyi destekleme hedefiyle yenilenen Ödemiş Et Entegre Tesisi, 2022 ve 2023'te 3 bin 780 hayvan kesimi yaparak 218 üreticiye destek sağladı. Tesis, 2022 yılında 26 milyon lira, 2023 yılının günümüze kadar olan sürede ise 58 milyon lira olmak üzere toplam 84 milyon liralık canlı hayvan aldı. Tesiste işlenen etler ise Halkın Kasabı aracılığıyla ucuz, güvenilir ve sağlıklı bir şekilde sofralara ulaştı.

"GÜNDE 10 TON ET İŞLİYORUZ"

Tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İzTarım Genel Müdürü Murat Onkardeşler, "Ödemiş Et Entegre Tesisi'ni İzTarım olarak devraldıktan sonra yaklaşık 30 milyon TL'lik bir ileri işlem tesisi kurduk. Alttaki kesimhanemizi ve soğuk hava depolarını revize ettik. Bu tesise bir arıtma sistemi kazandırdık. İzmirli markasının et grubu ürünlerinin tüm proseslerini bu tesiste yapıyoruz. Sucuk, kavurma, pastırma, köfte, antrkot, külbastı, bonfile, hazır ürünler ve tüm paketlenmiş ürünlerimizi bu tesisimizde hazırlıyoruz. 100'ün üzerinde çalışanımız var. Bunlardan 15'i kadın. Günde yaklaşık 10 ton et işliyoruz. Buradaki üreticilerimize, köylerimize çok sağlıklı ortamda kesim hizmeti veriyoruz. Kesim sayılarımızı 2-3 katına çıkardık. ISO 9001 Belgesi, HACCP Belgesi, Helal Belgesi aldık. Tüm ulusal ve uluslararası kalite sertifikalarımız mevcut. Güvenle Türkiye'nin önde gelen kuruluşları burada kesimlerini yaptırabiliyor" diye konuştu.

"DOĞAL YÖNTEMLERLE KATKISIZ, KORUYUCUSUZ ÜRETİM"

İleri işlem tesisi yatırımıyla İzmir'in lezzetlerini markalaştırarak dünyaya açmayı hedeflediklerini ifade eden Murat Onkardeşler, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, sütte yaptığımız şeyi ette de yapmaya çalışıyoruz. Biz; sucuğumuzun, kavurmamızın içerisine, piyasanın hiçbir yerinde olmayan yüzde 30 oranında kuzu eti koyuyoruz. Bir taraftan bu lezzetleri yeniden yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Doğal yöntemlerle katkısız, koruyucusuz üretmeye çalışıyoruz. Sucukları doğal bağırsakla, yerli hayvanlarla ve gerçek anlamda sadece et kullanarak hazırlıyoruz. Üreticimize güvenli gıda ulaştırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Halkın Bakkalı sucuğunu da yapıyoruz. Ekonomik, güvenli, sağlıklı gıdayı üretiyoruz. Ürünlerimiz geldiği gün Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı şubelerinde hemen tükeniyor" dedi.

İZMİRLİ MARKALI ÜRÜNLER NERELERDE SATILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzTarım bünyesinde ürettiği İzmirli markalı ürünler market raflarında yerini aldı. Yurttaşlar, sağlıklı ve güvenilir İzmirli ürünlerini Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı şubeleri, İzmirliden.com ve Trendyol'daki 'İzmirliden' sayfası üzerinden alabiliyor. İzmirli markalı ürünlerin ilerleyen süreçte belirlenen zincir market raflarında olması için çalışmalar devam ediyor.