İzmir Büyükşehir Belediyesi İstihdamı Artırmak İçin Kariyer Sitesi Kurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki istihdam oranını artırmak için önemli bir adım daha attı. İşveren ile iş gücünü bir araya getirmek için www.kariyerimiz.com.tr adlı site kurdu. Kentin kariyer sitesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 6 Ekim Cuma günü Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapacağı tanıtım toplantısının ardından hizmete sunulacak.

Kentte refahı büyütme ve adil paylaştırma hedefi istikametinde iş gücü potansiyelini attırmak, kalifiye eleman yetiştirmek üzere hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası bu kez işveren ile iş gücünü "www.kariyerimiz.com.tr" sitesinde bir araya getirecek. 6 Ekim Cuma günü saat 11.00'da Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla sitenin tanıtımı yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinin istihdamı geliştirme ve destekleme çalışmaları çerçevesinde "www.kariyerimiz.com.tr"un oluştuğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Seçim vaatlerimde de dediğim gibi 'Devlet babaysa, biz ana olmalıyız.' Eğitim ve istihdamdan mağdur olanlara karşı biz sorumluluk duyuyoruz. Küçük gibi görünebilir ama attığımız adım büyük ve anlamlı" dedi.

Site 6 Ekim'den itibaren aktif olarak kullanılabilecek

2017 yılından itibaren işveren ile iş gücünü bir araya getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi'nin yaptığı bölgesel analizler, sektörel araştırmalar ve iş gücü piyasasının talepleri istikametinde "www.kariyerimiz.com.tr" sitesi kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş birliği ile hayata geçirilen site; tanıtım toplantısının ardından aktif olarak kullanılabilecek. Bu sayede, iş dünyası ile iş arayışı olan kişilerin daha verimli ve etkili bir şekilde bir araya gelmesi sağlanacak.

Meslek öğretip istihdam oluşturuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, işsizliğin azaltılması ve genç iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattığı Meslek Fabrikası projesiyle yılda ortalama 10 bin kişiye hizmet veriyor. Doğrudan istihdama yönelik olan, sürekli güncellenen ve 215 farklı branşta açılan kurslar farklı sektörlerdeki ara eleman ihtiyacını karşılıyor. Barista kursundan bisiklet onarımı ve tamirine, topraksız tarımdan kaynak kursuna kadar farklı alanlarda mesleki ve teknik kurslara katılanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip oluyor. 13 olan kurs merkezi sayısını Fikrimiz birimiyle birlikte 37'ye çıkartan Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi ile her yıl kurslardan mezun olan binlerce kişiyi işe yerleştiriyor. - İZMİR