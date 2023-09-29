İzmir Büyükşehir Belediyesi İAOSB'ye İtfaiye Grubu Kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne itfaiye grubu kurmak için harekete geçti. İmzalanan protokol gereği, İAOSB'nin yapacağı itfaiye hizmet binasında görev alacak hizmet araçlarını ve personeli büyükşehir temin edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesine itfaiye grubu kurmak için harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok kıymetli bir iş. İzmir için çok anlamlı bir girişim, Türkiye'ye de örnek olsun diliyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, organize sanayi bölgeleri ile iş birliği protokollerine bir yenisini daha ekledi. Çiğli'deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesine (İAOSB) İtfaiye Grubu kurulması için protokol imzalandı. İmzalanan protokol gereği, İAOSB'nin yapacağı itfaiye hizmet binasında görev alacak hizmet araçlarını ve personeli büyükşehir temin edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğindeki protokol imza törenine; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem İnam, Yönetim Kurulu Üyeleri Melih Dirin, Fesih Demirer, İlker Ergüllü, Bölge Müdür Yardımcısı Güçlü Gezgin, İtfaiye Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Zeynep Sarıtaş katıldı.

Soyer: "Türkiye'ye de örnek olsun diliyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu hikaye gerçekten çok kıymetli. Özellikle organize sanayi bölgelerinde tekstil, plastik, kimyasal. Hepsi her an büyük tehdit oluşturacak şeyler. Türkiye'de çokça yaşandı. Bu uygulamayı başlatmış olmamız inanılmaz iyi bir iş oldu. İzmir için çok anlamlı bir girişim, Türkiye'ye de örnek olsun diliyoruz" dedi. Başkan Tunç Soyer, eğitimli personel sayısının da artacağını ifade etti.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de, "İyi bir itfaiye istasyonu rüyalarımızı süslüyordu. Kararlıydık, hemen gündeme alalım dedik" dedi. Geçmişte yaşanan koku sorununun da AOSB Deresi'nde yapılan temizlik ve derenin Körfez'le buluştuğu noktada yapılan tarama çalışmasıyla ortadan kalktığını belirten Karace, "Teşekkür ediyorum. Gerçekten bitti. Emeklerinize sağlık" diye konuştu. - İZMİR