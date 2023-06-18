İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Çoban Start-up' projesi ile genç çoban adaylarına destek veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çoban Start-up' projesi ile destek verilecek genç çoban adayları belirlendi. Proje kapsamında, ekonomik zorluklar nedeniyle çobanlığı bırakmak zorunda kalan genç üreticilere yerli ırk hayvan ve ağıl yapabilmeleri için inşaat malzemesi desteği verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çoban Start-up' projesi ile destek verilecek genç çoban adayları belirlendi. Proje kapsamında, ekonomik zorluklar nedeniyle çobanlığı bırakmak zorunda kalan genç üreticilere yerli ırk hayvan ve ağıl yapabilmeleri için inşaat malzemesi desteği verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzTarım ve İzDoğa'nın ortaklaşa yürüttüğü Çoban Start-up projesi ile çobanlık deneyimi olan, fakat ekonomik koşullar nedeniyle çobanlığı bırakmak zorunda kalan 18-30 yaş arası genç üreticilere destek verilecek. Projeden yararlanacak üreticilere 40 adet yerli ırk keçi ve ağıl yapabilmeleri için inşaat malzemesi desteği sunulacak. Çobanlar 'Başka Bir Tarım' sertifikasyon programına dahil edilecek ve sütlerine alım garantisi verilecek.

İLK ETAPTA 20 ÜRETİCİ DESTEK ALACAK

Çoban Start-up projesine Kınık'tan 32, Kiraz'dan 11, Bergama'dan 8 ve Bayındır'dan 8 olmak üzere toplam 59 başvuru yapıldı. 59 başvuru içinden, İzmir'de ikamet etme, 18-30 yaş arasında olma, tarımsal kooperatif ortağı olma, daha önce küçükbaş-hayvancılık yapmış ve bu konuda tecrübe kazanmış, ancak ekonomik sıkıntılar sebebiyle hayvancılığı bırakmış olma, kendisi ve birinci derece yakınlarının büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına sahip olmama kriterlerini karşılayan kişiler, Çoban Start-up desteği almaya hak kazandı.

Değerlendirmeler sonucunda, Bergama ilçesinden 4, Kınık ilçesinden 6, Kiraz ilçesinden 4 ve Bayındır ilçesinden 6 üretici olmak üzere toplam 20 üretici, Çoban Start-up desteği almaya uygun görüldü. Üreticiler, başvurularının durumunu www.izmir.bel.tr/tr/BaskaBirTarimBasvuruDurumSonuc adresinden görüntüleyebilecek.

GENÇ ÇOBANLAR MERALARA DÖNECEK

İzTarım, Çoban Start-up desteği almaya hak kazanan genç çoban adayları ile sözleşme imzalayacak. Temmuz ve ağustos ayları içinde eğitim alacak genç çoban adaylarına, ağıl yapımı için malzeme desteği verilecek. Ağıl yapım sürecini tamamlayan adaylara, ekim ayı içerisinde 40 adet karakeçi ve maltız ırkı keçi dağıtımı yapılacak. Genç çoban adaylarına başlangıçta yem desteği de verilecek. Start-up desteği ile genç üreticilere destek verilerek çobanlık mesleğinin canlandırılması hedefleniyor.