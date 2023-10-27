İzmir Büyükşehir Belediyesi Avrupa Komisyonu'ndan hibe aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu'ndan Re-Value projesi için 239 bin 625 Euro hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında İzmir, kıyı bölgelerini yenileyecek ve denizle etkileşimi güçlendirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Re-Value" projesi kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan 239 bin 625 Euro (7 milyon 131 bin TL) hibe almaya hak kazandı. Kentlilerin denizle etkileşimini güçlendirmeyi hedefleyen ve 2027 yılına kadar devam edecek proje için İzmir'in paydaşları da belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa kıyı şehirlerinde kentsel kalite ve iklimsel sürdürülebilirlik kavramlarına yeniden değer vermeyi amaçlayan "Re-Value" projesi kapsamında 239 bin 625 Euro hibe bütçesi almaya hak kazandı. Avrupa Komisyonu tarafından alınan kararla İzmir'le birlikte Ålesund (Norveç), Bruges (Belçika), Burgas (Bulgaristan), Rimini (İtalya), Cascais (Portekiz), Constanta (Romanya), Písek (Çek Cumhuriyeti) ve Rijeka (Hırvatistan) kentleri paydaş olarak belirlendi. Proje, 2027 yılına kadar devam edecek.

KIYI BÖLGELERİ YENİLENECEK

Re-Value projesi kapsamında İzmir, halkın denizle etkileşimini güçlendirmek için bütünsel tasarım stratejisini genişletecek, kentin belirlenen kesimlerinde doğaya ve kent estetiğine uygun şekilde kıyı bölgelerini yenileyecek. Ayrıca kentin mirası ve turizmi açısından önemli olan noktalarını birbirine bağlamak için gerekli çalışmalar yapılacak, dijital ekosistem modelleme çözümleri ile kentsel sel riskinin azaltılması için sünger bölge yaklaşımı deneyimlenerek kentin mavi-yeşil altyapıları güçlendirilecek.