İZFAŞ tarafından düzenlenecek Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, sektördeki tüm paydaşları bir araya getirecek

İZFAŞ tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, sektördeki tüm paydaşları Fuar İzmir'de buluşturacak. İhracat ve ithalatın itici gücü lojistik sektörü, Logistech Fuarı ile bir araya gelirken, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin katılımlarıyla paneller, seminerler de gerçekleştirilecek.

İZFAŞ tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, sektördeki tüm paydaşları Fuar İzmir'de buluşturacak. İhracat ve ithalatın itici gücü lojistik sektörü, Logistech Fuarı ile bir araya gelirken, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin katılımlarıyla paneller, seminerler de gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından ikinci kez düzenlenecek Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i dünya fuarcılığında ön plana çıkarma ve lojistik merkez üssü yapma vizyonu doğrultusunda geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Logistech Fuarı, bu yıl da sektördeki tüm paydaşları bir araya getirecek. Coğrafi konumu, 8 bin 500 yıllık tarihi ve bir liman kenti olmasıyla doğal bir lojistik merkez olan İzmir'in, fuarla oluşan sinerjiyle bu konumunu perçinlemesi hedefliyor.

Küresel pazar büyüklüğü 2022 yılında 10,68 trilyon ABD doları olarak hesaplanan ve e-ticaret gibi sektörü daha da büyüten etkenlerle artan talep doğrultusunda küresel lojistik pazar büyüklüğünün, 2032 yılına kadar yaklaşık 18,23 trilyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Ülkemizde de payı gittikçe artan lojistik sektörü, ürünün; doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda ve uygun fiyatla ulaştırılması açısından büyük önem taşıyor. Sektörün dünyaca bilinen markalarının, aralarında Marsilya'nın da bulunduğu farklı ülkelerinden liman işletmelerinin; deniz yolu, kara yolu, hava yolu taşımacılık firmalarının, forwarderların, depolama, yazılım gümrükleme hizmetleri sunan ülkemizin sektördeki önde gelen firmalarının katılımcı olduğu fuarı, yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kente ve ülkeye katkı

Geçtiğimiz yıla oranla katılımcı sayısı ve alan olarak yaklaşık iki kat büyüyen fuarın ziyaretçi profilini ise lojistik ihtiyaçlarına çözüm arayan ithalat ve ihracat yapan önde gelen firmalar, lojistik tedarik zincirindeki bütün servis sağlayıcılar, ilgili kamu yöneticileri, uluslararası operasyonlarda bulunan ve Türkiye operasyonlarını geliştirmek isteyen acentelerler oluşturuyor. Katılımcı ve ziyaretçilerine lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu bir deneyim sunan Logistech, oluşturacağı sinerji ile ülkemizin lojistik performansını artırmayı, lojistik sektöründe ülkemize yeni yollar açmayı, ekonomiye ve istihdama da katkı sağlamayı hedefliyor.

Seminer, paneller ve sergi de yer alıyor

Fuar boyunca ayrıca, etkinlikler, sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı seminer ve paneller ile sergiler de düzenleniyor. Fuarın ilk gününde, sektör oda ve dernek başkanlarının katılımıyla "Başkanlar Paneli" gerçekleştirilirken sonrasında da lojistikle ilgili birçok önemli konunun gündeme geleceği oturumlar düzenlenecek. Fuar süresince iş geliştirme konseptiyle yerli ve yabancı ziyaretçiler ile katılımcıların yer alacağı etkinlikler de gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Logistech'in destekçileri ise T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İzmir Deniz Ticaret Odası (İDTO), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD), İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği (DND) ile Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) - İZMİR