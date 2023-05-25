İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZDENİZ AŞ personelinin örgütlü olduğu Türkiye Denizciler Sendikası arasında süren 11'nci dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. Yapılan yeni sözleşmeye göre İZDENİZ personeline yüzde 85 ila 98 oranında zam yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZDENİZ AŞ personelinin örgütlü olduğu Türkiye Denizciler Sendikası arasında süren 11'nci dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlandı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre 427 personeli kapsayan TİS için Konak Vapur İskelesi'ndeki İhsan Alyanak Vapurunda imza töreni düzenlendi.

Yapılan yeni sözleşmeye göre İZDENİZ personeline yüzde 85 ila 98 oranında zam yapıldı. İZDENİZ'de karada çalışan bir işçinin en düşük aylık ücreti gıda yardımı, iş riski ve ikramiye dahil 19 bin 391 lira, denizde çalışan bir işçinin en düşük aylık ücreti gıda yardımı, iş riski ve ikramiye dahil 22 bin 965 lira oldu.

İZDENİZ'de ayrıca yemek ücreti 95 liraya, yakacak yardımı 850 liraya yükseltildi. Öğrenim yardımları ve buna bağlı sosyal yardımlar da diğer şirketlerle eşitlendi. Gece zammı oranı yüzde 36'ya, fazla çalışma ücreti ise yüzde 100'e çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törende yaptığı konuşmada yapabilecekleri zam oranlarının en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti.

"Eşit işe eşit ücret" anlayışı ile hareket ettiklerini aktaran Soyer, "Uçurum çok açıktı. Bunu aşmak için gayret gösterdik. Bu süreçte karşılıklı anlayış, hoşgörü, birbirini duyup, dinleyip, anlamaya çalışarak ve hak vermeye çalışarak gayret edildiği için sendika temsilcilerine teşekkür ediyorum. Biz İzmir'de iyiyiz. Ama mesele İzmir değil. Türkiye iyi olmadan İzmir'in iyi olması mümkün değil." açıklamasını yaptı.

Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı İrfan Mete de Başkan Soyer'e teşekkür ederek, "Günün şartlarına göre iyi bir sözleşme oldu. Gerçek sosyal demokratlığı bir kez daha İzmir'de yaşadık. Yaptığımız sözleşmelerin en iyilerinden biriydi. Bu dönemde de böyle oldu. Emeği geçen herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.